Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 4 heures

La Réunion compte 382 cas de covid-19 depuis le début de l'épidémie, et la situation de "plateau" se confirme malgré une légère hausse du bilan quotidien avec 6 nouveaux cas annoncés, vendredi 10 avril 2020. Deux nouveaux cas en EHPAD ont été annoncés en plus de la soignante d'un EHPAD de Saint-Denis. Seules 3 personnes sont en réanimation désormais. Le confinement s'est durci avec l'annonce de la préfecture d'interdire toutes les plages et de fermer toutes les boutiques et magasins dès 19h. La ministre des Outre-mer Annick Girardin a annoncé que les passagers sortant de quatorzaine seraient testés, ainsi que toutes les personnes symptomatiques, qui seront isolées si besoin en centre d'hébergement. (Photo rb/www.ipreunion.com)

