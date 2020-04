Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Selon une étude menée par des chercheurs de l'Université de Cambridge, il y aurait trois variantes distinctes du covid-19, actuellement en circulation dans le monde. Le virus mute et ces mutations multiples auraient donné naissance à trois types distincts recensés, appelés types A, B et C. Le premier concerne le virus d'origine qui se serait transmis via les animaux. Le second est une première variation qui aurait été observée en Europe, notamment au Royaume-Uni. La troisième souche se propagerait également en Europe via Singapour.

Selon une étude menée par des chercheurs de l'Université de Cambridge, il y aurait trois variantes distinctes du covid-19, actuellement en circulation dans le monde. Le virus mute et ces mutations multiples auraient donné naissance à trois types distincts recensés, appelés types A, B et C. Le premier concerne le virus d'origine qui se serait transmis via les animaux. Le second est une première variation qui aurait été observée en Europe, notamment au Royaume-Uni. La troisième souche se propagerait également en Europe via Singapour.