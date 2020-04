Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Serge Marizy, auteur de vidéos et photos réalisées par drone, dévoile plusieurs vidéos de La Réunion confinée. Des plans aériens tout autour de l'île qui montrent les rues quasi désertes et le calme ambiant dans les villes littorales mais aussi dans les cirques. Des films réalisés par drone de Serge Marizy et Lionel Ghighi (Zone Australe Production) et diffusés en collaboration avec Réunion 1ère et Zéop TV. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

