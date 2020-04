388 cas de covid-19 à La Réunion, les Réunionnais fêtent Pâques confinés

Ce samedi 11 avril, 6 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés à La Réunion, soit au total 388 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020. La situatoin "plateau" avec un ralentissement du bilan quotidien, se confirme.

374 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS et Santé publique France. Parmi eux, 274 sont importés, 65 sont secondaires et le nombre d'autochtones fait un bond avec 35 cas. Trois personnes sont toujours en réanimation. Près de 2.900 personnes sont considérées comme cas contact et font l'objet d'une surveillance renforcée.

L'ARS et la préfecture informent que suite à la détection de 3 cas de covid-19 chez des personnels soignants en EHPAD, des tests ont été menés sur les autres personnels en contact et tous les résidents. Tous sont négatifs.

- Pâques en temps de confinement -

La célébration de Pâques est un peu partiiculière cette année avec le confinement en place. Tous les lieux de culte sont fermés et les grands repas en famille sont proscrits. Chacun se débrouille à sa manière et fête donc Pâques, religieusement ou non, dans un cadre plus intime.

Sur le plan du confinement, l'accès aux plages est interdit par arrêté préfectoral. Ce samedi 11 avril, les gendarmes ont mené une vaste opération de contrôle sur les plages de l'ouest, en présence du sous-préfet de Saint-Paul, Olivier Tainturier. Les plages étaient globalement désertes et le confinement, donc, plutôt bien respecté.

Jusqu'au 15 avril il est possible de marcher dans la rue pour son activité physique, en possession de son attestation, mais marcher sur le sable est désormais interdit, jusqu'au 15 avril au moins. Le président devrait annoncer officiellement la prolongation du confinement au-delà de cette date ce lundi 13 avril, à 22h heure de La Réunion.

Le ministère de l'Intérieur a annoncé ce samedi que les adoptions d'animaux allaient pouvoir reprendre. Une "tolérance" est acceptée pour les refuges. Pour la SPA de La Réunion, c'est un soulagement.

- Cafouillage autour de la fin de quatorzaine -

Ce samedi 11 avril, un site d'information en ligne indiquait que les premiers voyageurs placés en quatorzaine allaient pouvoir sortir de leur hôtel et rentrer chez eux, mais sans être dépistés alors que la ministre des Outre-mer a annoncé la veille le dépistage automatique de toutes celles et ceux qui sortent de quatorzaine. Un courrier de la préfecture, photographié, indique qu'ils peuvent quitter l'hôtel et qu'une ordonnance sera délivrée pour aller se faire dépister ensuite.

La préfecture donne une explication ce samedi en indiquant que le courrier a été distribué "par erreur" et que délivrer une ordonnance est une "option" parmi d'autres pour se faire dépister en sortant de quatorzaine. Un point plus précis devrait être bientôt organisé à ce sujet. Contactée par Imaz Press, la préfecture a informé que la fin de quatorzaine était prévue pour ce mardi 14 avril, au bout des quatorze jours de confinement strict réglementaires.

Retrouvez nos lives précédents ici :

• notre live du 11 avril : Covid-19 : 6 nouveaux cas à La Réunion soit 388 au total, un 3ème décès à Mayotte

• notre live du 10 avril : Covid-19 : 6 nouveaux cas, dont 2 en EHPAD, pour un total de 382 personnes contaminées

• notre live du 9 avril : Covid-19 : bientôt un premier centre d'hébergement pour les personnes contaminées

• notre live du 8 avril : Confinement : vaste opération de contrôle sur le front de mer de l'Hermitage

• notre live du 7 avril : Covid-19 : 9 nouveaux cas annoncés à La Réunion, soit 358 au total

Et tous nos lives et articles depuis le début de la crise sanitaires sont ici