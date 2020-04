Publié il y a 3 minutes / Actualisé le Vendredi 10 Avril à 13H18

En cette période de pandémie, il est conseillé à tous de respecter les règles d'hygiène : se laver les mains régulièrement et porter un masque en-dehors de chez soi comme le recommande désormais l'Académie de médecine. Or il n'est pas forcément possible de se les procurer en pharmacie. Des tutoriels ont donc fait leur apparition sur le web pour s'en fabriquer soi-même. Depuis quelques semaines de nombreuses personnes, indépendantes, font tourner leurs machines à coudre afin d'élaborer artisanalement leur protection, et les distribuer à la population. Pour les autorités sanitaires, ces masques ne sont pas considérés comme dispositif médical mais ils forment malgré tout une première barrière.

