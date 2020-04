389 cas confirmés à La Réunion, un seul nouveau cas annoncé ce dimanche

La préfecture et l'ARS informent qu'un nouveau cas de covid-19 est confirmé ce dimanche 12 avril. Le total à La Réunion passe donc à 389 cas avérés depuis le début de l'épidémie.

Trois patients sont toujours en réanimaton. Sur 383 cas investigués, 277 sont des cas importés, 66 sont des cas secondaires et 40 sont des cas autochtones. 26 enfants soit 7,1% des cas ont moins de 14 ans, 41,8% ont entre 15 et 44 ans, 39,6% ont entre 45 et 64 ans, 7,4% ont entre 65 et 74 ans et enfin, 4,1% ont 75 ans et plus.

44 personnels soignants ont également contracté la maladie, et suite à la détection de soignants contaminés en EHPAD, aucun nouveau cas confirmé positif au Covid-19 n’a été détecté chez les personnels ou chez les résidents. En tout, près de 3.000 personnes sont considérées comme cas contact.

- Les modalités de fin de quatorzaine se précisent -

En fin de soirée ce dimanche, la préfecture a donné des précisions concernant les modalités de dépistage en fin de quatorzaine. Ainsi, les voyageurs sont testés au 12ème ou 13ème jour de leur quatorzaine et donc avant de quitter leur hôtel. Par ailleurs, des chiffres ont été avancés : 141 personnes devraient être testées demain, 449 en tout d'ici le 26 avril, par vagues successives.

Il s'agit bien de tests nasaux, en cas de réponse positive, la personne sera transportée en ambulance dédiée au transport de patients COVID-19 vers le CHU nord. Par ailleurs, le dépistage étant un acte médical, il ne peut être réalisé qu’avec le consentement de la personne. En cas de refus de la personne de se faire dépister, celle-ci sera maintenue en centre de quatorzaine pour une durée complémentaire de 7 jours afin de s’assurer de sa non-contagion.

- Nouvelles annonces du président -

Emmanuel Macron et Edouard Philippe consultent partenaires sociaux et forces politiques avant l'allocution présidentielle de ce lundi, aux annonces très attendues un mois après le début du confinement. Le président s'exprimera au cours d'un discours retransmis à la télévision à 22h heure de La Réunion.

Le chef de l'Etat devrait préciser la durée de la nouvelle prolongation du confinement et pourrait donner de premières indications sur l'étape suivante, celle du déconfinement et de la sortie de la situation d'urgence. Dans le cadre des consultations sur l'épidémie, Emmanuel Macron et Edouard Philippe ont poursuivi vendredi les échanges, au niveau européen comme français. L'avis initial du Conseil scientifique, qui conseille Emmanuel Macron, était d'un confinement d'"au moins six semaines".

- Pâques à la maison -

Le jour de Pâques est important pour beaucoup de familles, croyantes ou non. Les Réunionnais ont du célébrer cette journée placée sous le signe du partage et de la famille tout en restant confinés. Nous nous sommes rendus chez les Hoareau, famille installée à La Possession. A défaut de se rendre à l'église, ils ont regardé la messe en direct à la télévision et se sont recueillis dans le salon.

Plus tard dans la journée, c'est le pape François qui s'est exprimé depuis la basilique Saint-Pierre à Rome en Italie, devant un très petit comité et sans fidèles. Dans un monde "opprimé par la pandémie, qui met à dure épreuve notre grande famille humaine", il a appelé à répondre par "la contagion de l'espérance".

Il a également souhaité "que soient relâchées les sanctions internationales qui empêchent aux pays qui en sont l'objet de fournir un soutien convenable à leurs citoyens" et appelé à la solidarité internationale "en réduisant, si non carrément en annulant, la dette qui pèse sur les budgets des pays les plus pauvres".

A l'occasion du week-end de Pâques, les gendarmes ont également renforcé les contrôles de déplacements. Ce samedi 11 avril, ils ont mené une vaste opération de contrôle sur les plages de l'ouest, en présence du sous-préfet de Saint-Paul, Olivier Tainturier. Les plages étaient globalement désertes et le confinement, donc, plutôt bien respecté.

