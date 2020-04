Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

L'épidémie de covid-19, bien que ralentie, se poursuit à La Réunion. Le confinement reste nécessaire et obligatoire ainsi que le respect des gestes barrières. La pénurie de masques reste un sujet central sur l'île comme ailleurs, alors que les commandes de l'ARS sont jugées insuffisantes et que celles de la Région et du Département ne sont pas encore arrivées. Les personnels soignants sont bien sûr prioritaires pour la réception de ces masques, FFP2 ou chirurgicaux. La population, elle, se protège donc comme elle peut. De la visière au bout de tissu en passant par des masques faits maison et customisés, retrouvez ici à travers les photos prises au cours des différents reportages d'Imaz Press toutes les façons de se protéger et de protéger les autres. (Photos rb/www.ipreunion.com)

