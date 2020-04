Les Réunionnais d'origine Tamoule célèbreront la nouvelle année 5120 ce mardi 14 avril 2020. En raison de la crise sanitaire et du confinement en vigueur, cette célébration aura lieu à domicile. Nous publions ci-dessous les communiqués de la Fédération tamoule de La Réunion et de Malbar.fr, avec leurs recommandations pour cette poudjaï inédite. (Photo rb/www.ipreunion.com)

- Fédération tamoule de La Réunion -

"Dans ce contexte inédit de confinement et conformément aux règles gouvernementales en vigueur, aux recommandations de la Fédération Tamoule ; nous vous demandons de rester chez vous et d’éviter au maximum les déplacements.

En fonction de votre lieu d’habitation, des choses disponibles chez vous ; vous pouvez adapter cette poudjaï. Le but étant de prier sereinement, de se concentrer et d’offrir à Kadavoul (Dieu) notre dévotion, nos pensées, notre Ambou (notre cœur) !

Nous vous proposons ci-dessous une liste d’éléments utiles mais non indispensables pour cette poudjaï (cérémonie) familiale dédiée à Shri Vinayaga et à Sourya (Sourya Namaskharam ou salutations au Soleil). 2 prières sont jointes. En fonction de vos habitudes prier également vos divinités de prédilection ou Koulaidéïvam.

En ce premier jour, après le bain quotidien, décorons la porte d’entrée de notre maison avec ce que nous avons sous la main comme : des feuilles de mangue, de lilas, chiendent, tolsi, notti ou toute autre feuille propice que nous connaissons.

Vous pourrez faire des offrandes tels que : fruits, fleurs, gâteaux sucrés, un plateau habituel comme pour votre ârtshanaï ou plateau au kôvil.

Nous vous invitons à sonner votre cloche pendant 9 minutes à partir de 08h00 créant ainsi une chaine de vibration afin que nos prières soient entendues et exaucées.

Bonne année Sârvari à vous et à vos proches. Nandri, Vanakkam".

- Malbar.fr -

"Au moment où nous commençons cette nouvelle année Tamoule ''Sarvari'', le monde est au ralenti causé par l'épidémie mondiale du coronavirus. Un moment de renouer votre foi au Divin et prendre le temps d'apprécier les moments importants de la vie, un appel au repos de notre Planète Terre qui souffre.

Une très grande partie de notre Panjagam parle de maladie pour cette année, faisant référence au coronavirus notamment. Notre panjagam pour cette année est encore plutôt négative, ceci ne doit pas spécialement nous affecter directement et pas nous prendre à cœur. Nous devons pas nous laisser abattre. Nous devons au contraire, nous battre pour garder la tête haute et passez une Bonne année puisque le meilleur est à venir. Cette année doit être une année de recueillement et de dévotion à Dieu. Lui-seul est maître gouverneur de notre planète et peut nous aider dans chaque moment.

Toute l'équipe de Malbar.fr, réseaux N°1 à l'Île de la Réunion vous souhaite une Belle et Heureuse Année 5121. L'occasion pour nous de nous adresser nos meilleurs vœux à vous ainsi qu'à vos proches. Respectez les mesures Gouvernementales concernant le virus actuellement, pour pallier le virus, pour sauver notre planète, sauver nos proches, nous sauver."