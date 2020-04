Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

L'Union des Étudiants Réunionnais de l'Hexagone (UERH) "se réjouit de l'annonce du Président de la République à destination des étudiants ultramarins". Loin de leurs familles et de leurs réseaux de solidarité, "les Étudiants Ultramarins sont en première ligne. Le président de la République a su entendre cet appel à faire face ensemble, et décide ce 13 avril 2020 d'apporter une aide exceptionnelle " pour les étudiants les plus précaires, vivant parfois loin de leur famille, en particulier lorsque celles-ci viennent d'Outre-mer" termine l'UERH

