Ce mardi matin 14 avril 2020, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, a affirmé lors d'une interview sur France 2 que "le retour à l'école ne sera pas obligatoire le 11 mai". Il a par ailleurs affirmé que toutes les écoles ne seraient pas ouvertes à cette date. Comme indiqué lors de l'allocution présidentielle ce lundi soir, les rouvertures se feront progressivement. "On va élaborer toute une méthodologie pour organiser le retour progressif en classe" a indiqué le ministre. La stratégie définitive sera développée dans les deux semaines à venir. Le plan sera présenté à l'issue de ces deux semaines, afin d'assurer un retour efficace et sur pour les élèves. Concernant la question des masques, le ministre a estimé "fort possible" que tous les professeurs et élèves soient équipés. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

