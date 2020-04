Ce mardi 14 avril 2020, La Réunion a connu sa première journée sans nouveau cas confirmé depuis le début de l'épidémie dans l'île. Une bonne nouvelle alors que le déconfinement a été annoncé ce lundi pour le 11 mai prochain. Si la date reste encore hypothétique, Emmanuel Macron ayant insisté sur la nécessité de continuer sur la lancée du confinement actuelle, la tendance semble au ralentissement de l'épidémie sur notre territoire. 141 personnes ont quitté les centres de quatorzaine après avoir été testées négatives au virus. D'autres sorties sont prévues pour les jours à venir. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce qu'il faut retenir

• La Réunion compte 391 de covid-19. Aucun nouveau cas n'a été confirmé ce mardi 14 avril 2020. 3 patients sont toujours en réanimation.

• Les écoles, collèges et lycées rouvriront progressivement à partir du 14 mai à La Réunion, si "les conditions sanitaires le permettent". Les universités, cinémas, hôtels et restaurants resteront fermés.

• Ce mardi, 141 personnes sont sorties de quatorzaine après avoir été testées négatives au covid-19. 308 autres voyageurs seront testés dans les jours à venir.

• Mayotte compte 217 cas en tout, et une 3ème personne est décédée ce samedi

• A Maurice 319 personnes sont contaminées. Neuf personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie

• En France on compte 15.729 morts depuis le début de l'épidémie. 562 patients supplémentaires ont perdu la vie à l'hôpital dans les dernières 24 heures. La barre des 100.000 personnes contaminées a été dépassée.

• Dans le monde on recense près d'1,8 million de cas et plus de 118.000 morts. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché.

• Les attestations de déplacement sur smartphone sont disponibles en ligne