Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Le retour des allergies aux pollens est encore plus difficile à supporter cette année avec l'épidémie de coronavirus et le confinement. Un patient allergique au pollen reconnaîtra ses symptômes habituels : conjonctivites, nez et palais qui grattent, voire de l'asthme dans certains cas. S'il n'est pas habituellement allergique, la question se pose. Quelles sont les différences entre les symptômes du coronavirus et les allergies ? Quels conseils pour limiter les allergies malgré le confinement ? (Photo rb/www.ipreunion.com)

