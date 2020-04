McDonald's repend son activité de vente à emporter, via son service McDrive à partir du 15 avril 2020. L'ensemble des équipes a travaillé à une nouvelle organisation pour renforcer significativement les mesures sanitaires.

Depuis le 19 mars 2020, l’ensemble de nos sites à la Réunion sont totalement fermés. Bien que nous bénéficiions de l’autorisation de poursuivre notre activité comme le prévoit l’arrêté du 14 mars 2020 concernant la vente de repas à emporter, nous avions, dans un premier temps, fermé nos restaurants afin de nous concentrer sur la situation inédite et donc l’optimisation de nos procédures opérationnelles avec pour seul objectif de garantir la sécurité de nos salariés et de nos clients dans la poursuite de nos services.



Aussi, après avoir optimisé nos protocoles sanitaires et en réponse aux fortes sollicitations de la part de nos clients nous avons décidé de réouvrir en vente drive et livraison en journée continue : de 10h30 à 19h.

Ainsi seuls les restaurants de St-Benoit, Ste-Marie, Le Port, La Possession, l’Éperon, St-Pierre, St-Pierre 400 et St-Denis seront ouverts. Nous précisons, pour notre restaurant de St-Denis, que seul le McExpress sera disponible (service à emporter à l’extérieur). Les livraisons à domicile via notre partenaire Uber Eats ne sont possibles que sur le chef-lieu.



Pour ce faire, nous travaillerons en équipe réduite afin de respecter les règles de distanciation. L’application des gestes barrières est le principe fondateur des différentes mesures mises en place. Ainsi, tous nos équipiers seront équipés de masques et le personnel en contact avec la clientèle portera en plus des gants jetables ainsi qu’une visière de protection. Nous avons aussi augmenté la fréquence de lavage des mains et l’aseptisation de toutes les surfaces de travail. Le terminal bancaire sera désinfecté après chaque contact. Nous avons équipé tous les guichets d’encaissement et de récupération de commande de protection en plexiglass.



McDonald’s a toujours eu des pratiques sanitaires supérieures aux normes en vigueur et nous sommes fiers de continuer en ce sens pour que notre personnel et nos clients puissent continuer à fréquenter nos établissements.



L’équipe de McDonald’s Réunion souhaite également rappeler qu’il est impératif de respecter les consignes du gouvernement et de se déplacer munis de son attestation dérogatoire. Les déplacements à plusieurs personnes dans un véhicule sont proscrits lorsque cela n’est pas nécessaire et le respect des gestes barrière est impératif.



Nous remercions toutes les équipes qui se sont mobilisés pour rendre cette réouverture possible. Nous tenons également à témoigner notre soutien aux personnels de santé, de prévention, aux forces de l’ordre, à tous les travailleurs qui œuvrent pour maintenir les activités autorisées ainsi qu’à la population qui, en ayant un comportement responsable, contribue à freiner cette pandémie.