Emmanuel Macron l'a annoncé ce lundi 13 avril 2020 : les cours reprendront progressivement à partir du lundi 11 mai. Une annonce pour le moins étonnante, alors que les bars, restaurants, et autres lieux de rassemblements resteront, eux, fermés. Si toutes les écoles ne rouvriront pas simultanément, et que la rentrée ne sera pas obligatoire, Jean-Michel Blanquer a insisté sur l'importance de laisser la possibilité aux élèves de retrouver les bancs de l'école. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Si les associations de parents d'élèves et les syndicats de professeurs restent perplexes, le ministre a affirmé qu'il était aujourd'hui nécessaire de pouvoir accueillir les élèves en difficulté et les plus précaires. Reste cependant la question de l'organisation de cette rentrée : combien d'élèves par classe ? Les masques seront-ils obligatoires ? Y en aura-t-il assez pour tout le monde ?



Toutes les réponses à ces questions devraient être apportées dans les deux semaines à venir. Mais déjà des parents affirment qu'ils ne laisseront pas leurs enfants retourner à l'école. Et vous qu'en pensez-vous ? Cela vous semble-t-il être une bonne idée de renvoyer les enfants à l'école dès le 11 mai ?



