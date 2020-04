Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 59 minutes

Ce samedi 11 avril 2020, un homme a été contraint de faire demi-tour alors qu'il était en chemin pour aller voir son père mourant, en phase terminale d'un cancer généralisé, après avoir parcouru plus de 300 km, rapportent nos confères de France Inter. Arrêté par un gendarme à l'île de Ré, à 3 km de sa destination, l'homme s'est vu refusé le passage. Le gendarme a en effet jugé son déplacement comme ne tombant pas dans la catégorie des "motifs familiaux impérieux". "Des appels à la gendarmerie locale, aux élus et à la préfecture n'y changeront rien" précise France Inter. Il a par ailleurs été verbalisé et contraint de faire demi-tour. Ce mardi, le Syndicat des commissaires de la Police nationale a cependant indiqué sur Twitter que son déplacement était bel et bien autorisé, en réponse à l'article relatant les faits. "L'attestation prévoit "déplacement pour motif familial impérieux". C'est donc valable, et par ailleurs, la contravention ne permet pas de forcer une personne à faire demi-tour" précise par ailleurs le SNCP. L'homme a déjà contesté la verbalisé, a déposé un signalement auprès de l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) et saisi le procureur de la République de La Rochelle.

Ce samedi 11 avril 2020, un homme a été contraint de faire demi-tour alors qu'il était en chemin pour aller voir son père mourant, en phase terminale d'un cancer généralisé, après avoir parcouru plus de 300 km, rapportent nos confères de France Inter. Arrêté par un gendarme à l'île de Ré, à 3 km de sa destination, l'homme s'est vu refusé le passage. Le gendarme a en effet jugé son déplacement comme ne tombant pas dans la catégorie des "motifs familiaux impérieux". "Des appels à la gendarmerie locale, aux élus et à la préfecture n'y changeront rien" précise France Inter. Il a par ailleurs été verbalisé et contraint de faire demi-tour. Ce mardi, le Syndicat des commissaires de la Police nationale a cependant indiqué sur Twitter que son déplacement était bel et bien autorisé, en réponse à l'article relatant les faits. "L'attestation prévoit "déplacement pour motif familial impérieux". C'est donc valable, et par ailleurs, la contravention ne permet pas de forcer une personne à faire demi-tour" précise par ailleurs le SNCP. L'homme a déjà contesté la verbalisé, a déposé un signalement auprès de l'inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) et saisi le procureur de la République de La Rochelle.