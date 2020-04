L'Adir (Association pour le développement industriel de la Réunion) a effectué ce jeudi 16 avril 2020 un don de 1.500 litres de solution hydroalcoolique à destination des professionnels de santé libéraux. Nous publions le communiqué de presse ci-dessous.

Ces 1.500 litres ont été fabriqués localement par Isautier et Mascarin. Seprodom livrera gracieusement ces flacons à 1.200 médecins libéraux de La Réunion dans les jours qui viennent

Thierry Reydellet, Secrétaire général de l’Adir, a remis ce don au nom de l’Adir et des entreprises ayant spécifiquement participé à cet achat, à Christine Kowalczyk, présidente de l’URML-OI (Union régionale des médecins libéraux océan Indien).



A propos de l’Adir : association Loi 1901 créée en 1975 pour la promotion des industries de la Réunion. Ses missions : promotion des industries locales et de leurs produits, maintien d'un dialogue constant avec les pouvoirs publics, défense de l'intérêt collectif dans les négociations avec les différents acteurs du monde économique, engagement de moyens d'études et de recherches sur le développement industriel, accompagnement technique au service de la performance globale.

L’Adir compte actuellement 181 entreprises adhérentes. Elle est présidée par Daniel Moreau (président de Royal Bourbon Industries).



Entreprises ayant contribué au financement de cette opération : AFD, Bourbon Plastiques, Bourbon Bâches, Cartonnerie réunionnaise, Empreinte Locale, Isautier, PMI, Royal Bourbon Industries, Saint-Rolan, SCEA le Chemin d’eau, Soboriz, Sorelait, SRPP.

