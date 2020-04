Ce vendredi 17 avril, de 7 heures à midi, la ville de l'Etang-Salé organisé un micro-marché forain sur le plateau sportif de L'Étang-Salé-les-Bains.

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire inédite liée à la pandémie de Coronavirus, la municipalité accompagne les agriculteurs et producteurs de la commune pour les aider à écouler leurs productions et afin de permettre aux administrés de bénéficier ainsi de produits agricoles, frais et de qualité au plus près de chez eux et ce dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur :

- pas de poignées de main ni d’embrassade,

- ne pas toucher les produits exposés : c’est le marchand qui sert son client,

- respecter une distance d’un mètre entre deux clients,

- jeter vos mouchoirs usagés dans les poubelles et, en l'absence de poubelles remporter vos mouchoirs usagés,

- laver à l'eau les fruits et légumes avant toute consommation.

- respecter les distances de sécurité marquées au sol et le positionnement des barrières.

N'oubliez pas votre attestation de déplacement dérogatoire !