Confinés en Inde pendant 20 jours en attendant leur rapatriement, une fille, ses parents et quatre autres Mahorais (souhaitant conserver leur anonymat), sont désormais bloqués à Paris depuis le samedi 4 avril 2020. Logeant dans un hôtel à leurs frais, toutes leurs tentatives de regagner Mayotte ou même La Réunion finissent en impasse. Ils s'étonnent que leur motif de voyage ne rentre pas dans les critères impérieux, et demandent a minima une prise en charge pour couvrir leur frais à Paris. (Photo DR)

Tout a commencé par un mauvais timing. Les mesures de confinement et restrictions de vol un peu partout à travers le monde ont été mises en place au moment de leur arrivée à Bombay. Marie (prénom d’emprunt) et ses parents se sont rendus en Inde pour la célébration d’un mariage et se sont vite décidés à modifier leurs billets devant l'accélération de la pandémie de coronavirus.

“On a contacté Air Mauritius dès qu’on a entendu que les aéroports fermaient. On a fait le nécessaire pour changer nos billets à partir du 14 mars.” S’en est suivi un long parcours du combattant pour être rapatrié.

“À partir du 19 j’ai contacté le consulat de France à Bombay, j’ai fait les démarches. Le consulat a bien pris en compte notre situation.” Une considération qui ne s’est pas suivie de nouvelles immédiates et a poussé le groupe de Mahorais à chercher des solutions alternatives, dont une passant par le Kenya.

“Il y avait un vol de Kenya Airways qui rentrait à Mayotte le 20 mars. Sauf qu’au moment de la réservation, Air Austral nous a contacté pour nous dire qu’ils faisaient le nécessaire, donc on a arrêté. On comptait sur eux, on leur a fait confiance. Ensuite on est allé voir Air Mauritius, qui nous a changé nos billets au 20 mars, avant de nous dire que c’est annulé, au lieu de nous dire directement qu’on ne pouvait pas partir.”

Une cacophonie générale qui a duré 20 jours car, aux appels répétés de Marie, le consulat lui répondait de patienter pour un rapatriement. “Il y a le désespoir qui s’installe”, se rappelle-t-elle. Les autorités françaises l’ont finalement bien recontactée pour organiser un retour à Paris le 4 avril. “Je leur ai bien expliqué que nous n’avions nulle part où aller à Paris, que ce serait difficile d’assumer de nouvelles charges et que nous voulions rentrer à Mayotte.”



Une précision à laquelle le consulat a répondu par l’assurance qu’ils seraient alors pris en charge par des agents du gouvernement et que rien ne justifiait qu’ils ne puissent pas regagner leur île.

- "Est-ce que Mayotte et La Réunion sont vraiment français ?" -

Près de deux semaines plus tard, le groupe de Mahorais est toujours à Paris, où ils logent dans un hôtel à leurs frais. “Comme on croyait partir pour La Réunion ou Mayotte au plus vite, on a pris un hôtel à côté de l’aéroport. Pour avoir une preuve d’isolement au cas où on nous demandait une période de quatorzaine.” Confinement et crainte de contamination obligent, leurs connaissances lointaines habitant en région parisienne ne peuvent les inviter chez eux. “Tout le monde a peur, c'est normal.”

Moins normal selon eux, le fait que leurs requêtes aux élus et au conseil général de Mayotte pour rentrer n’aient abouti à aucune réponse, ni sur un éventuel retour sur l’île, ni sur une aide financière pour les frais de leur séjour forcé en Métropole. “Est-ce que Mayotte et La Réunion sont vraiment français ?”, s’interroge Marie, dépitée, éloignée de son domicile depuis plus d’un mois. "Je parle pour nous, mais il y a d’autres personnes de Mayotte bloquées aussi."

Interrogée par Imaz Press, la préfecture de Mayotte n'a pas répondu à nos sollicitations à ce stade.

