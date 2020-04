Publié il y a 54 minutes / Actualisé le Mardi 14 Avril à 16H45

Le soleil est bel et bine de retour ce jeudi 16 avril 2020 et cela rend toute joyeuse Matante Rosina. Notre gramoune prévoit aussi des rafales de vent soufflant à 60 km/h entre Champ Borne (Saint-André) et Saint-Denis ainsi qu'à Saint-Pierre. Tout cela est vrai chez vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le soleil est bel et bine de retour ce jeudi 16 avril 2020 et cela rend toute joyeuse Matante Rosina. Notre gramoune prévoit aussi des rafales de vent soufflant à 60 km/h entre Champ Borne (Saint-André) et Saint-Denis ainsi qu'à Saint-Pierre. Tout cela est vrai chez vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)