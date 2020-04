Aucun nouveau cas à La Réunion pour le 2ème jour consécutif

Comme la veille, aucun nouveau cas de covid-19 n'a été recensé dans les dernières 24 heures à La Réunion. A la suite d'un reclassement on compte finalement 390 cas à La Réunion depuis le début de l'épidémie et non 391. Trois personnes sont toujours en réanimation. Près de 3000 personnes sont identifiées comme cas contact.

Parmi eux, 277 cas importés, 66 secondaires et 42 autochtones. Par ailleurs, 237 guérisons ont été recensées par les cliniciens. L'ARS a admis que jusqu'ici, les infectiologues n'ont pas été en mesure d'effectuer un suivi journalier, d'où des efforts de "rattrapage" et des chiffres en "marches d'escalier". Pour se considérer comme guérie, la personne ne doit plus du tout présenter de signe de maladie depuis 8 jours et montrer l'absence de toute gêne respiratoire ou essoufflement.

Sur 4.235 prélèvements, on note 1% de positivité, a également indiqué Martine Ladoucette directrice de l'ARS.

- Arrivage massif de masques -

Le don du groupe privé GBH a permis la distribution de 400.000 masques chirurgicaux et 22.000 masques FFP2. L'ARS l'a remercié publiquement ainsi que touus les autres donateurs publics ou privés. 639.000 chirurgicaux et 53.000 masques FFP2 distribués depuis hier et jusqu'à vendredi pour un approvisionnement de deux semaines.

L'ARS indique un développement de la distribution des masques cette semaine, et avoir distribué des masques aux personnes cancéreuses ou allant dans des centres de dialyse.

- Une rentrée qui se fera progressivement -

A partir du 14 mai, les élèves réunionnais pourraiient être appelés à retourner en classe. Jusqu'ici, le rectorat l'a reconnu, la continuitié pédagogique n'a pas toujours bénéficié d'une grande fluidité notamment à cause de la fracture numérique. Aujourd'hui ce sont 80.000 connexions simultanées qui sont possibles, a annoncé le recteur.

Pour organiser le retour des vacances, le recteur a rencontré des chefs d'établissement, il va rencontrer les fédérations des parents d'élèves. Le ministre de l'Education nationale va également discuter en visio conférence avec les représentants des lycéens. Toutes ces rencontres permettront d'établir une stratégie pour la rentrée. "Il est trop tôt pour prendre des décisions" a déclaré le recteur.

- Le gouvernement précise son plan d'urgence -

Le plan d'urgence est porté à 110 milliards d'euros. Le gouvernement va verser 150 euros de prime par ménage bénéficiant du RSA, avec 100 euros supplémentaires par enfant. Ceux qui ne sont pas éligibles au RSA mais bénéficiaires des allocations logement recevront également 100 euros par enfant. 4 millions de foyers sont concernés en France.

Le gouvernement va également verser une prime jusqu'à 1.500 euros à tous les personnels hospitaliers des départements les plus touchés, pour les services ayant accueilli des patients covid dans les départements les moins touchés, la prime sera de 500 euros.

Sur le plan économique, le déficit devrait atteindre 9% du PIB et la dette 115% du PIB, a déclaré Edouard Philippe.







