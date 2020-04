À l'heure où la crise sanitaire accélère la transition écologique, la sensibilisation des jeunes à l'environnement et au développement durable devient un axe prioritaire pour construire un futur soutenable. Le Marine Stewardship Council (MSC) s'est intéressé aux pistes éducatives possibles pour mieux comprendre l'impact de nos modes de vie sur la biodiversité marine et les solutions pour préserver les océans. L'ONG partage 5 outils pédagogiques, simples à utiliser avec ses enfants pour les occuper pendant le confinement. Au programme : observation, lecture, mémorisation, logique... il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

Les jeux éducatifs pour apprendre sur les océans en s’amusant

Labyrinthe, mots cachés, textes à trous, parcours du pêcheur en mer, chaîne alimentaire marine, les activités ne manquent pas pour développer sa tactique et sa rapidité chez soi, et comprendre tout ce qui se cache derrière le poisson que l’on consomme. En plus d’être ludiques, ces activités sont conçues pour mieux appréhender et retenir des messages sérieux et complexes. A découvrir dans le cahier de jeux de la mer. (À partir de 6 ans)

Les histoires digitales pour comprendre les grands enjeux écologiques

Pour les plus grands, les histoires digitales composées d’exercices participatifs, de lecture et de vidéos, permettent de s’interroger sur les enjeux internationaux alimentaires et environnementaux actuels et ainsi de mieux appréhender les complexités de la surpêche, de la pêche illégale et de la gestion des ressources marines qui nous nourrissent toute l’année. (À partir de 13 ans)

Les vidéos pour une immersion en 360° dans les océans

Confinés chez soi, les supports audiovisuels sont les moyens les plus accessibles pour embarquer ses enfants à bord de bateaux de pêche (" La vie d’un pêcheur " à partir de 6 ans) et les immerger en profondeur (" Un océan à 360° " et " Un tour en mer à 360° " à partir de 8 ans pour découvrir les requins-citron ou le quotidien des marins à bord). L’objectif : comprendre les grands enjeux de la biodiversité marine comme principale ressource à l’échelle mondiale (" L’aliment le plus échangé ", " Un enjeu mondial ", " Surpêche " et " Pêche durable " (À partir de 13 ans).

La lecture pour s’évader en mer…

…aux côtés des pêcheurs, et dans les grandes fermes de saumon en Norvège, avec le conte illustré " Le Héros des Poissons ". Pour faire une pause, accompagner le moment du coucher, ou constituer une activité à part entière, la lecture en autonomie ou avec ses parents, associée à des illustrations, permet de s’entraîner à comprendre le fil rouge d’une histoire et ses personnages. Les enfants peuvent améliorer leurs capacités de lecture, découvrir du vocabulaire, et faire travailler leur mémoire et imagination. (À partir de 6 ans)

Le coloriage pour développer mon sens artistique

Outil classique mais non des moindres, le coloriage requiert minutie et patience, ainsi qu’un sens de la coordination harmonieuse des couleurs. Il permet de plonger au cœur des mondes marins les plus mystérieux en prenant son temps. C’est aussi une bonne thérapie pour favoriser l’imagination et la concentration, et apaiser les envies de sortir. Dans l’océan, tout n’est pas bleu, au contraire, de nombreux coraux et animaux se parent de couleurs flamboyantes et chaudes. À vos crayons de couleurs ! (À partir de 8 ans)

Pour découvrir l'intégralité des ressources pédagogiques du Marine Stewardship Council (MSC), rendez vous sur le site.