"L'épidémie de Covid-19 mobilise le personnel soignant hospitalier mais les autres pathologies doivent continuer à être suivies et prises en charge" alerte le CHU de La Réunion. Dans un communiqué de presse, le centre hospitalier a tenu à rappeler que les soins urgents et nécessaires continuent d'être prodiguer. Nous publions ce communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le CHU de La Réunion rappelle la nécessité de ne pas renoncer aux soins urgents, ni aux soins pour tous les patients suivis et traités régulièrement à l’hôpital. La crise sanitaire actuelle ne doit pas faire oublier le fait que certains soins et examens doivent impérativement être maintenus car ils sont indispensables au regard des besoins de santé de la population.

Le CHU de La Réunion s’est ainsi organisé pour continuer à faire face aux urgences autres que le Covid-19, mais également pour, maintenir les soins indispensables et éviter des ruptures de traitement aux effets délétères.

- Les urgences ne sont pas confinées ! Si vous présentez un symptôme important ou inhabituel, une douleur par exemple, et plus encore si ce symptôme dure, vous pouvez appeler le 15 ou venir aux urgences du CHU nord ou sud, où vous serez pris en charge dans un circuit distinct de celui des patients suspects de Covid-19.

- Si vous êtes suivi pour une maladie chronique, il est essentiel de poursuivre votre traitement et votre suivi médical et le CHU met tout en oeuvre pour prioriser ces suivis.

Le patient atteint d’une maladie chronique doit bénéficier d’un suivi médical régulier qui ne doit pas s’interrompre.

- Comment ce suivi se réalise-t-il durant la crise COVID-19 ? -

Pour maintenir cette continuité des soins, le CHU n’a cessé de s’adapter. Le patient est convoqué par son médecin référent pour envisager les modalités de sa prise en charge. Certaines consultations en présentiel seront nécessaires pour certains suivis, d’autres fois, des consultations téléphoniques ou via la téléconsultation sont et seront organisées.

En cas de doute, les patients peuvent appeler le service qui les suit habituellement.

- Qui est concerné ? -

De manière générale, les patients atteints de pathologies chroniques (par exemple diabète, insuffisance rénale chronique, maladies cardiovasculaires, cancers, affections respiratoires chroniques, etc…), mais aussi les secteurs de pédiatrie, les patientes des deux maternités du CHU, les patients atteints de maladies rares (enfants et adultes) et les patients souffrant de troubles psychiatriques. La prise en charge des dépistages urgents par les CEGIDD et certaines consultations d’accès aux soins par les PASS sont maintenues.

- Le circuit de consultation est-il sans risque ? -

En cas de déplacement nécessaire à l’hôpital, pour une urgence, une consultation ou hospitalisation, l’établissement met en oeuvre toutes les mesures de sécurité et d’hygiène pour vous accueillir et vous serez pris en charge dans un circuit bien distinct de celui des patients suspects de Covid-19.

L’organisation du CHU de La Réunion dans les semaines à venir doit continuer à viser la gestion de la crise sanitaire que nous traversons, mais il continuera d’assurer les soins essentiels et à assurer le suivi de ses patients.