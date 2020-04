Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les endormis savent bien que La Réunion est confinée depuis un mois jour pour jour maintenant. Alors il faut s'adapter. Certains se lavent les pattes avec application et respectent les gestes barrières, d'autres s'autorisent une petite sortie sportive le long du trottoir, d'autres encore sont plus rebelles et sont dehors sans attestation ! Mais heureusement la police veille... Pour se détendre un peu, regardez comment les endormis gèrent (plus ou moins bien) le confinement. (Photo rb/www.ipreunion.com)

