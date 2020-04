Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

Face au Covid-19 et à l'annonce du confinement, le groupe Reunimer a adapteéses processus d'organisation et de livraison "pour continuer à approvisionner le marché Réunionnais et métropolitain" indique le groupe de pêche. Les prises de commandes, l'évaluation des besoins et de la rotations des produits sont assurés quotidiennement en moyennes et grandes surfaces par Reunimer. Augmentation de la demande oblige en cette période de confinement le groupe indique réaliser "deux à trpis livraisons par semaine contre une seule avant le confinement".

