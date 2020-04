Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 6 heures

Depuis le début du mois de mars, les rues de La Réunion sont quasiment désertes. Les bruits des moteurs et des klaxons ont disparu. Absence de touristes, déplacements limités, ou rendez vous médicaux reportés,... L'activité des taxis tourne au ralenti. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une petite poignée à encore travailler comme nous l'explique Jean-Louis et Olivier*, tous les deux chauffeurs sur Saint-Denis (Photo rb/www.ipreunion.com)

