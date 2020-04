4 nouveaux cas à La Réunion après deux jours sans nouveau cas

Ce jeudi 16 avril, la préfecture et l'ARS ont annoncé 4 nouveaux cas de covid-19 soit 394 cas au total depuis le début de l'épidémie. Après deux jours sans aucun nouveau cas, le bilan quotiidien repart donc à la hausse.

390 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS et Santé publique France. 279 sont importés, 63 sont des cas secondaires et 48 sont autochtones. Les cas importés représentent donc 72 % des cas.

4 patients sont en service de réanimation. 237 patients sont considérés comme guéris à ce jour. A ce jour, plus de 3.000 personnes ont été identifiées comme cas contact dans le cadre du contact-tracing organisé par l’ARS.

- Plusieurs marchés ouverts sur l'île -

Pour répondre au besoin d'approvisionnement de la population en denrées alimentaires, et à la demande des agriculteurs qui subissent de plein fouet les conséquences du confinement lié au Covid 19, la ville de Saint-André organise un mini-marché forain limité à 20 stands ce vendredi 17 avril de 7 heures à midi, à l'emplacement habituel, devant la salle des fêtes.

En complément des deux dispositifs déjà mis en place à Sainte-Marie (forains ambulants sur le territoire communal et marché des producteurs à Beauséjour), le maire a décidé d'organiser un micro-marché forain au centre-ville, à compter de ce vendredi 17 avril également. Cette opération, limitée à 15 stands, se déroulera tous les vendredis pendant toute la durée du confinement, soit jusqu’au 11 mai. Ce micro-marché bénéficie également d’une dérogation préfectorale et sera organisé dans le respect des règles sanitaires imposées.

La ville de Saint-Pierre informe pour sa part qu'un marché des producteurs aura lieu dimanche 19 avril 2020. Il se tiendra sur le parking en contrebas de l'hôtel de ville de 5h du matin à 13h. Le but est de permettre l'écoulement de fruits et légumes et l'approvisionnement de la population sudiste en produits frais.

- Le Mistral poursuit sa mission à Mayotte -

Dans le cadre de la mission Résilience, et suite au débarquement des 66 militaires du sous-groupement tactique embarqué le 4 avril 2020 à Mayotte, le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Mistral accompagné de la frégate Guépratte a mis le cap vers La Réunion après avoir déchargé 424 palettes à Mayotte.

C'est l'équivalent de 233 tonnes d’eau et de denrées alimentaires (sucre, farine, conserves et surgelés), de masques et autres matériels sanitaires ainsi qu’un tractopelle, en moins de 18 heures. Durant les phases de chargement, les contacts avec l’extérieur ont été limités au strict nécessaire et toutes les mesures sanitaires ont été prises à bord comme à terre, dont le respect des gestes barrières, le respect des distances et le port des équipements de sécurité.

Par la suite, le groupe Jeanne d’Arc pourrait continuer à réaliser des opérations de transport logistique dans la zone sud de l’océan Indien, en fonction des besoins des départements et des demandes de concours préfectorales.

- Le gouvernement a précisé son plan d'urgence -

Le plan d'urgence est porté à 110 milliards d'euros. Le gouvernement va verser 150 euros de prime par ménage bénéficiant du RSA, avec 100 euros supplémentaires par enfant. Ceux qui ne sont pas éligibles au RSA mais bénéficiaires des allocations logement recevront également 100 euros par enfant. 4 millions de foyers sont concernés en France.

Le gouvernement va également verser une prime jusqu'à 1.500 euros à tous les personnels hospitaliers des départements les plus touchés, pour les services ayant accueilli des patients covid dans les départements les moins touchés, la prime sera de 500 euros.

Sur le plan économique, le déficit devrait atteindre 9% du PIB et la dette 115% du PIB, a déclaré Edouard Philippe.

