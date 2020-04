Ce jeudi 16 avril une nouvelle livraison de fret en direction Mayotte a eu lieu par voie aérienne. Les forces armées de la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI) sont " toujours prêtes à répondre aux sollicitations afin de venir en aide à la population dans le cadre de l'opération Résilience " nous explique le communiqué.

C’est en début de matinée que l’Escale Aérienne Militaire (EAM) a réalisé le chargement de fret, à bord de l’aéronef, identifié par la Préfecture de La Réunion. Ce vol a permit l’acheminement de plus d’1,3 tonnes de fret à Mayotte. Le fret était composé exclusivement de matériels sanitaires et médicaux, mais notamment de solutions hydroalcoolique qui seront livré à la Pharmar, et des masques destinés au rectorat de Mayotte.

"Cette livraison par voie aérienne s’ajoute aux 230 tonnes de fret acheminées par le Mistral vers l’île aux parfums" nous précise t-il.

La dernière livraison en date était celle du 7 avril 2020.