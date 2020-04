La campagne de dépistage de fin de quatorzaine menée pour les personnes étant arrivées à La Réunion le 4 avril 2020 a permis de détecter une personne asymptomatique contaminée par le coronavirus COVID-19. Cette personne a été prise en charge. Compte tenu de la stricte mise en oeuvre des gestes barrières au sein de la structure de quatorzaine, cette personne a eu très peu de contact et la détection de sa positivité n'entraîne pas de conséquences pour les personnels du centre de quatorzaine ou les autres résidents, qui pourront donc quitter le centre. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Depuis le 30 mars, un dispositif de quatorzaine obligatoire en centre d’hébergement dédié a été mis en place par l’Etat pour tous les passagers arrivant à La Réunion afin de limiter la propagation de la maladie sur le territoire. Depuis le 12 avril, l’ensemble des personnes terminant leur quatorzaine à La Réunion se voit proposer un dépistage du coronavirus.

Dans ce cadre, l’ensemble des personnes arrivées à La Réunion le 4 avril, qui avaient toutes été prises en charge dans un unique centre d’hébergement dédié, a été dépisté le 15 avril 2020. Cette campagne a permis de détecter une personne contaminée par le coronavirus COVID-19. Cette personne est asymptomatique et elle a été prise en charge par le CHU qui définira avec elle la suite de son parcours médical. L’hypothèse de contamination privilégiée de ce cas est une exposition au virus avant l’arrivée à la Réunion dès lors qu’aucun autre résident n’a été détecté comme contaminé au sein du centre de quatorzaine.

La cellule de veille sanitaire de l’agence régionale de santé de La Réunion a pris contact avec la personne afin d’établir les éventuels cas contacts de cette personne contaminée, qui seront également contactés par l’agence régionale de santé de La Réunion afin qu’ils puissent appliquer les protocoles prévus pour les " cas contacts ".

Compte tenu des règles barrières strictes appliquées au sein des structures de quatorzaine, de l’absence de contact entre les différents résidents et du port de masques chirurgicaux par les personnels intervenant dans le centre de quatorzaine, cette liste de cas contact est très restreinte.

Les autres personnes placées en quatorzaine pourront demain matin quitter le centre, leur départ de la structure n’étant aucunement remis en cause par cette détection d’un unique cas positif sur plus 130 résidents qui sont eux négatifs. Avant sa réutilisation et conformément au protocole, le centre de quatorzaine sera entièrement désinfecté par une entreprise spécialisée.

- Rappel sur l’avis du Conseil scientifique -

Dans son rapport en date du 8 avril 2020 sur la gestion de l’épidémie dans les Outre-mer, le conseil scientifique recommande " de pratiquer un test de dépistage (PCR) du Covid-19 à tous les voyageurs présentant des symptômes évocateurs. Un test systématique en fin de quatorzaine préventive chez le voyageur asymptomatique est également conseillé tant que la proportion des cas d’infections importées est significative par rapport aux cas autochtones, ce qui est encore le cas en ce début du mois d’avril ".

Sur les dix recommandations formulées à l’issue de l’avis du Conseil scientifique, celle-ci est la troisième : " 3. Continuer, dans un contexte de faible arrivage, à pratiquer la quatorzaine à l’arrivée des voyageurs, idéalement en structure dédiée, assortie d’un test de dépistage RT-PCR immédiat à tous les voyageurs symptomatiques et systématiquement à tous les voyageurs en fin de quatorzaine ".

A La Réunion, et ce depuis le 24 mars 2020, l’ensemble des passagers arrivant sur l’île sont soumis à un entretien individuel infirmier à l’aéroport qui, pour les patients symptomatiques, débouche sur un dépistage du coronavirus par le SAMU. Depuis cette date, les patients sont également soumis à une quatorzaine obligatoire à leur arrivée à La Réunion. Du 24 mars au 30 mars, cette quatorzaine pouvait être réalisée dans des centres de quatorzaine mis en place par l’Etat ou à domicile. Depuis le 30 mars, cette quatorzaine est obligatoirement réalisée dans un centre de quatorzaine dédié (sauf dans trois cas : personnels indispensables à la gestion de crise, mineurs isolés, personnes dont la situation médicale ne permet pas le maintien en quatorzaine).

Ainsi, les deux premières parties de la recommandation n°3 sont en pratique déjà mises en œuvre à La Réunion et conforte l’Etat dans la nécessité de maintenir ces dispositifs de parcours individualisé à l’aéroport et de quatorzaine obligatoire à l’issue. Il s’agit désormais de mettre en œuvre les dépistages systématiques des personnes à l’issue de leur quatorzaine.

- Pourquoi dépister l’ensemble des personnes à l’issue de la quatorzaine ? -

Cette nouvelle doctrine de dépistage de l’ensemble des personnes à l’issue de la quatorzaine est justifiée par la nécessité de détecter les personnes contaminées par le coronavirus, et qui sont donc susceptibles de le transmettre, mais qui ne développent aucun symptôme (patient dit asymptomatique). L’Institut Pasteur rappelle en effet sur son site Internet que " des études observationnelles privilégiées (comme celle menée chez les passagers du bateau de croisière Diamond Princess) ainsi que des travaux de modélisation ont montré que l'infection peut être asymptomatique ou paucisymptomatique (entrainer pas ou peu de manifestations cliniques) chez 30 à 60 % des sujets infectés ".

La Réunion étant encore en stade 2 de gestion de l’épidémie, l’objectif est ainsi de détecter parmi une population à risque (en l’occurrence, les personnes revenant de zones d’exposition à risque comme la métropole) les patients asymptomatiques qui pourraient propager le virus dans la population, sans même s’en rendre compte. Ces personnes seront ainsi prises en compte comme l’ensemble des autres patients atteints par le COVID-19 et devront se soumettre à un isolement strict.