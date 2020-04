L'EFS La Réunion - Océan Indien (Établissement français du sang) constate un véritable élan de solidarité de la part des Réunionnais, qui malgré la crise sanitaire et le confinement, continuent de donner leur sang. La collecte de plaquettes et de globules reste vitale pour de nombreux patients. (photo rb/www.ipreunion.com)

Si les citoyens sont appelés à rester chez eux, les points de collectes de sang restent ouverts. En effet, les besoins en approvisionnement sanguin restent élevés pendant la crise sanitaire du COVID-19.

Dès le 18 mars, le professeur Jérôme Salomon, Directeur général de la santé, appelait les Français à "un effort national majeur en matière de don du sang et de plaquettes". En effet, il est vital pour de très nombreux patients tous les jours, notamment en réanimation, que la collecte de sang se poursuive.

A La Réunion, l’Etablissement Français du sang ne constate pas de baisse du nombre de dons. Si les modalités ont changé, puisque les donneurs sont obligés de prendre rendez-vous préalablement, "les Réunionnais ont bien intégré l’importance de se mobiliser dans la durée", se réjouit Nathalie Grondin de l’EFS. "On est toujours au même niveau, et c’est super".

- "Les donneurs sont formidables" -

Pendant cette crise sanitaire, toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir les conditions de sécurité optimale. Les mesures de distanciation sociale sont respectées, des masques sont distribués, les agents de l’EFS sensibilisent les donneurs aux gestes barrière, et la prise de rendez-vous permet de réguler l’affluence. Ainsi, les volontaires sont rassurés, et peuvent venir donner leur sang en toute sécurité.

Pendant la crise, l’EFS de La Réunion reçoit environ 80 dons de sang quotidiens, dans les sites ouverts et les deux sites mobiles. D’ordinaire, c’est environ 120 dons qui sont faits chaque jour. "On a réduit la voilure", explique Nathalie Grondin. Les plages horaires d’ouverture des sites ont été réduites en raison des mesures de sécurité sanitaire, mais aussi puisque de les besoins en plaquettes et en globule sont légèrement moins importants pendant cette période d’épidémie, les interventions médicales non-urgentes étant reportées.

Si l’EFS de La Réunion a constaté une légère baisse au début du confinement, la tendance est ensuite revenue à la normale, avant de se stabiliser. "Les donneurs sont formidables, on voit un vrai élan de solidarité de la part des Français", explique Nathalie Grondin, enthousiaste.

L’EFS rappelle également qu’il est important de se munir de son attestation dérogatoire de sortie, avec le motif "aide aux personnes vulnérables" pour se déplacer et effectuer un don de sang. Il précise également qu’il est préférable de venir avec son propre stylo, afin d’éviter tout risque. Les rendez-vous se prennent par téléphone au 0262 90 53 07 et au 0262 90 53 92.

Voici le planning des collecte de sang à La Réunion pour la semaine du 20 au 24 avril :

Lundi 20 avril 2020

EFS Saint-Denis, CHU Félix Guyon de 8h00 à 14h00

EFS Saint-Pierre, 58 rue Suffren de 8h00 à 14h00

Mairie annexe de La Saline Les Hauts de 8h30 à 13h00

Mardi 21 avril 2020

EFS Saint-Denis, CHU Félix Guyon de 8h00 à 14h00

EFS Saint-Pierre, 58 rue Suffren de 8h00 à 14h00

Salle des fêtes de La Plaine des Palmistes de 9h00 à 15h00

Mercredi 22 avril 2020

EFS Saint-Denis, CHU Félix Guyon de 8h00 à 14h00

EFS Saint-Pierre, 58 rue Suffren de 8h00 à 14h00

Mairie de Saint-Louis de 8h30 à 15h00

Jeudi 23 avril 2020

EFS Saint-Denis, CHU Félix Guyon de 8h00 à 14h00

EFS Saint-Pierre, 58 rue Suffren de 8h00 à 14h00

Salle La Mer Cassée de Saint-Philippe de 9h00 à 15h00

Vendredi 24 avril 2020

EFS Saint-Denis, CHU Félix Guyon de 8h00 à 14h00

EFS Saint-Pierre, 58 rue Suffren de 8h00 à 14h00

Ecole primaire du centre Sainte-Rose de 8h00 à 13h00

