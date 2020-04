Le conseil départemental annonce, ce samedi 18 avril, avoir livré 80 litres de solution hydroalcoolique. Ce renfort des dispositifs de protection contre le coronavirus a pour but d'anticiper la réouverture des sentiers, à l'issue de la période de confinement. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous. (Photo DR)

Bien que la levée du confinement ne soit pas d’actualité pour le moment, il convient en effet d’anticiper la reprise des activités sportives et de loisirs sur les espaces naturels et forestiers.

En renforçant le dispositif de prévention mis en place par l’ONF, ce geste partenarial de la Collectivité va ainsi permettre aux ouvriers de reprendre l’entretien des sentiers de randonnées et des sites d’accueil du public en forêt, pour une réouverture en sécurité lors de la levée du confinement, pour le moins d’une partie du réseau.

Pour rappel, les ouvriers forestiers ont cessé leur activité depuis le 18 mars dernier. Dans ce contexte, les sentiers sont surveillés mais ne sont plus entretenus, hors les sentiers indispensables pour la sécurité des biens et des personnes (sentiers correspondant à des voies de circulation pour les habitants de Mafate et de Grand Bassin).

Toutefois, en liaison avec les représentants des personnels, et dans le cadre d’un dispositif strict de mesures de prévention, une reprise partielle des activités opérationnelles de l’ONF a débuté le 14 avril, pour une montée en puissance progressive sur les deux prochaines semaines.

La priorité de l’ONF étant de préserver la santé et la sécurité de ses personnels, les équipes d’ouvriers ne retrouveront une capacité opérationnelle optimale qu’à la fin de la crise sanitaire.