402 cas de covid-19 à La Réunion

La préfecture et l'ARS ont confirmé 8 nouveaux cas de coronavirus à La Réunion ce vendredi 17 avril, soit au total 402 cas depuis l’apparition du premier le 11 mars 2020. 394 cas ont été investigués à cette heure : 281 sont des cas importés, 64 sont des cas secondaires (contacts directs des cas importés) et 49 sont des cas autochtones.

Près de 3.100 personnes sont identifiées comme cas contact. Dans les tranches d'âge, 7% des cas ont moins de 14 ans, 42,2% ont entre 15 et 44 ans, 39,1% ont entre 45 et 64 ans, 7,8% ont entre 64 et 74 ans et enfin, 3,9% ont plus de 75 ans.

- Une personne testée positive en fin de quatorzaine -

La campagne de dépistage de fin de quatorzaine menée pour les personnes étant arrivées à La Réunion le 4 avril 2020 a permis de détecter une personne asymptomatique contaminée par le coronavirus COVID-19. Cette personne a été prise en charge.

Compte tenu de la stricte mise en oeuvre des gestes barrières au sein de la structure de quatorzaine, cette personne a eu très peu de contact et la détection de sa positivité n'entraîne pas de conséquences pour les personnels du centre de quatorzaine ou les autres résidents, qui pourront donc quitter le centre.

- Un cas confirmé en milieu carcéral -

Ce vendredi matin 17 avril 2020, un détenu de la prison de Domenjod à Saint-Denis a été testé positif au covid-19. Il s'agirait d'un SDF, jugé en comparution immédiate et écroué mercredi. Il a été testé ce jeudi, comme le veut le protocole.



Cette personne est asymptomatique, précise l'ARS. Elle est actuellement prise en charge au CHU et l’ensemble de ses contacts sont en cours d’identification et de rappel conformément aux dispositifs en vigueur. En dehors du quartier arrivant, l'homme n'aurait donc pas croisé d'autres détenus. Si son état de santé ne s'aggrave pas, il pourrait retourner à la prison de Domenjod, en intégrant une unité spéciale "covid-19".

- L'angoisse grandit chez les employés de la grande distribution -

Après plus d'un mois de confinement et l'installation de nombreux dispositifs de protection sanitaires, l'angoisse continue de grandir chez certains employés de grande surface. En première ligne dans l'accueil de la population, les salariés sont en contact direct avec d'innombrables personnes quotidiennement. Et malgré les gestes barrières mis en place, la peur de contracter le virus reste bien présente.

Mardi, un chauffeur-livreur a par ailleurs été testé positif au covid-19. L'ARS a donc contacté les employés ayant été en contact avec lui : pour l'instant, les tests sont revenus négatifs, mais la peur reste présente.

- Le rectorat se prépare à la reprise des cours -

Limiter les inégalités scolaires et anticiper la rentrée : les deux priorités de l'Académie. Ce vendredi 17 avril 2020, le rectorat a tenu sa conférence de presse hebdomadaire sur l'avancée de la continuité pédagogique. Alors que le gouvernement a annoncé une reprise progressive des cours à partir du 11 mai, le recteur Vêlayoudom Marimoutou a insisté sur l'importance de garantir à tous une rentrée réunissant toutes les conditions sanitaires adéquates.

Si les grandes lignes des modalités de la rentrée hypothétique restent encore très floues, le recteur assure que d'ici deux semaines, des éléments concrets seraient communiqués à l'ensemble de la communauté éducative et des parents. En attendant, ce dernier enchaîne les rencontres pour tenter de rassurer professeurs comme parents d'élèves. Des réunions avec la Région et le Département sont par ailleurs programmées pour la semaine prochaine.

Plusieurs communes ont ou vont prêter des tablettes numériques aux familles non-équipées. A Saint-Joseph, 44 tablettes ont été distribuées. A Saint-André, 30 tablettes le seront dès lundi. "Les autres communes suivront très rapidement" a assuré le recteur. L'Académie continue aussi d'assurer la prise en charge des enfants des personnels essentiels : cette semaine, 250 personnels de l'Education nationale étaient mobilisés pour accueillir les 300 élèves de l'élémentaires et les 60 collégiens qui vont en cours en présentiel.

