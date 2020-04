Après un mois de confinement, la mairie de Saint-Benoît dresse un 1er bilan de sa gestion de la crise sanitaire. Actuellement, la majorité des services municipaux est mobilisée dans la lutte contre le Coronavirus et la dengue. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous.

Dès l’annonce des mesures de confinement, le maire de Saint-Benoît et ses adjoints ont mis en place une cellule de crise pour gérer la pandémie de Coronavirus. Composée des élus, des directions générales, du cabinet du maire et des responsables de services, la cellule se réunit chaque semaine pour faire le point et proposer des actions à engager. La première décision de la cellule de crise fait suite à la publication de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du Covid-19 : le maire a décidé, dès le 16 mars, de fermer tous les établissements recevant du public : hôtel de ville, mairie annexe, médiathèques, bibliothèque, cinéma, théâtre, sites sportifs...

- Continuité du service public -

Dans l’urgence, un Plan de Continuité d’Activité (PCA) est mis en place afin d’assurer la continuité du service public. Le personnel indispensable à la gestion de la crise est mobilisé : police municipale, gardiennage, direction générale, cabinet/communication, standard, état civil, comptabilité, ressources humaines, affaires scolaires, petite enfance, service économique, services intérieurs, centre technique communal, parc auto, CCAS. Chaque service est chargé de définir une organisation adéquate pour répondre aux demandes des administrés. Le télétravail est privilégié et lorsque la présence sur le lieu de travail est exigée toutes les mesures de protection nécessaires sont mises en œuvre (distanciation sociale, équipement de protection individuelle, plan de désinfection, etc.). Les autres agents communaux sont placés en Autorisation Spéciale d’Absence (ASA), conformément aux préconisations de la Direction générale des Collectivités Locales.

- Déclenchement du PCS -

Le 8 avril, face à l’évolution de l’épidémie Covid-19 et à la recrudescence des cas de dengue, le maire a décidé de déclencher le Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Ce dernier permet de mobiliser l’ensemble des moyens humains et matériels de la collectivité pour garantir la mise en place des mesures suivantes :

- Accueil des enfants des soignants

Afin de permettre aux personnels de santé de continuer à travailler, l'Éducation nationale a mis en place, dès l'instauration du confinement, un système d'accueil des enfants des soignants. Deux écoles primaires (André Marimoutou et Denise Salaï) et une crèche (Les Écureuils) ont exceptionnellement ouverts leurs portes. Chacun des établissements peut accueillir des groupes de 10 enfants maximum. Bien évidemment, tout le matériel de protection nécessaire a été fourni aux agents communaux mobilisés (blouses, masques, gants, charlottes, sur-chaussures, gel hydroalcoolique).

- Distribution de colis alimentaires et paniers fraîcheurs

Depuis le début du confinement, le CCAS de Saint-Benoît enregistre une forte demande d’aide alimentaire de sa population. En cause, les difficultés financières qui se trouvent accentuées par la crise pour de nombreuses familles aux revenus précaires. Grâce à l’aide du Département (Pacte de solidarité), le CCAS a pu mobiliser des ressources supplémentaires pour répondre à l’urgence sociale : maintien de l’aide à domicile, distribution de colis alimentaires et de 1 000 paniers fraîcheurs (fournis par le Département), livraison de médicaments et contact téléphonique régulier avec les personnes isolées.

- Soutien aux services de secours et de soins

La mairie a apporté son aide logistique aux services de secours et de soins : installation de tentes pour l’accueil des urgences du GHER, prêt de barrières pour l’organisation d’une cellule de décontamination des véhicules du SDIS de Saint-Benoît.

- Mise à disposition de logements

Deux logements appartenant à la ville ont été mis à la disposition de l'État pour la mise en quatorzaine des voyageurs. Le gymnase du lycée de Bras-Fusil a, quant à lui, été réquisitionné pour accueillir les sans-abris. Pour ces publics, le service de portage de repas est assuré par le CCAS.

- Réouverture du marché couvert

Suite à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, la mairie avait pris la décision de fermer le marché couvert à compter du mardi 31 mars. Afin de permettre aux administrés de s’approvisionner, une demande de dérogation a été transmise à la sous-préfecture. Les services de l'État y ont répondu favorablement et le marché a pu rouvrir ses portes le 04 avril, avec des conditions d’accès réglementées.

- Mesures en faveurs des agricultures, forains, entreprises et associations

Sur le plan économique, la mairie apporte son soutien aux différents acteurs. Le maire a notamment décidé l’annulation des redevances des forains pour la période d’inactivité, la mise en place d’un accompagnement pour les procédures de chômage partiel pour les associations, la mise en relation entre les entreprises, les chambres consulaires et les services de l’état. La cellule de crise a également proposé aux acteurs économiques de développer la vente ambulante dans les quartiers.

- Gestion de la lutte contre la dengue -

Le territoire de Saint Benoît n’est pas épargné par l’épidémie de dengue. Les principaux regroupements de cas identifiés par l’ARS se situent à Bourbier et à Sainte Anne. Il était primordial pour la commune de renforcer ses moyens pour lutter contre le développement des gîtes larvaires. Ces renforts ont été obtenus, dans un premier temps, par le redéploiement des ressources de la collectivité et la mise en commun de plusieurs services. Depuis le 09 avril, les équipes sont à pied d’œuvre pour nettoyer les zones prioritaires. La commune s’appuie également sur les associations d’insertion et fait appel à la Cirest, la Région et le Département pour mettre à dispositions leurs moyens.