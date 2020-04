407 cas de covid-19 à La Réunion

La préfecture et l'ARS ont confirmé 5 nouveaux cas de coronavirus à La Réunion ce samedi 18 avril 2020, soit au total 402 cas depuis l’apparition du premier le 11 mars 2020. 399 cas ont été investigués à cette heure : 283 sont des cas importés, 64 sont des cas secondaires (contacts directs des cas importés) et 52 sont des cas autochtones.

Près de 3.100 personnes sont identifiées comme cas contact. Dans les tranches d'âge, 7,2% des cas ont moins de 14 ans, 42,3% ont entre 15 et 44 ans, 38,9% ont entre 45 et 64 ans, 7,8% ont entre 64 et 74 ans et enfin, 3,9% ont plus de 75 ans.

- La situation en France -

19.323 décès du covid-19 en France depuis le début de l'épidémie, soit 642 décès de plus, parmi lesquels 364 à l'hôpital.

Le ministère de la Santé a annoncé que le solde des admissions en réanimation était négatif, pour le 10ème jour consécutif. 206 personnes y ont été admises augmentant le nombre de patients à 5.833 patients.

Au total 30.639 personnes sont hospitalisées, c'est 551 personnes en moins sur les dernières 24 heures.

- Un sans-abri testé positif -

Une personne sans-abri asymptomatique a été incarcérée vendredi 17 avril 2020 au centre pénitentiaire de Domenjod. Son test de dépistage du coronavirus s'est révélé positif. Une campagne de dépistage a été menée au centre d'hébergement temporaire pour personnes sans-abri de Saint-Paul, où la personne contaminée était accueillie depuis le 30 mars.

Afin de procéder à la désinfection des locaux, les personnes hébergées au centre de Saint-Paul seront transférées ce dimanche 19 avril 2020, dans un centre d’hébergement ouvert par l’Etat depuis le début de la crise et dédié aux personnes sans-abris.

Ce centre, actuellement vacant, est géré par la Croix Rouge et a été ouvert au centre Jacques Tessier de la Saline.

- L'aide à la restauration versée directement aux familles -

Le gouvernement a annoncé, un dispositif d'aides à destination des foyers d'Outre-mer en difficulté financière avec la crise sanitaire. Ainsi, l'aide à la restauration scolaire habituellement versée aux écoles, le sera aux familles ultramarines éligibles à l'allocation de rentrée scolaire. Cette mesure vient s'ajouter à l'aide 150 euros pour les foyers recevant le RSA, annoncée par le gouvernement plus tôt dans la semaine.

- L'Office National des Forêts anticipe le déconfinement -

Le conseil départemental a livré, ce samedi 18 avril 2020, 80 litres de solution hydroalcoolique à l'ONF. Ce renfort des dispositifs de protection contre le coronavirus a pour but d'anticiper la réouverture des sentiers, à l'issue de la période de confinement.

