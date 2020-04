Publié il y a 19 minutes / Actualisé le Vendredi 17 Avril à 22H47

Dans un article publié sur un site spécialisé, une chercheuse démontre que le ralentissement du trafic maritime et des travaux sous-marins améliore la qualité de vie des cétacés. Ces derniers, exemptés des nuisances sonores causés par l'activité humaine, vivraient mieux dans leur habitat naturel. Les dauphins de La Réunion sont donc plus tranquilles à l'heure actuelle et les baleines, prévues généralement à partir de mai-juin dans nos eaux réunionnaises, pourraient profiter du calme ambiant si les activités nautiques ne reprennent que progressivement comme l'a sous-entendu le préfet. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

