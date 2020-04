Publié il y a 24 minutes / Actualisé le Vendredi 17 Avril à 22H51

La société s'est fortement mobilisée durant cette période pandémique afin de fournir une information large, et objective sur les questions que se pose le grand public. Afin d'informer et d'orienter les citoyens dans la lutte contre l'épidémie, la Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique a mis en place en seulement quelques jours un site web sous la forme de questions/réponses, Pharmacovid.

