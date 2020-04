Pour répondre aux besoins criants des travailleurs sur le terrain, un collectif de Réunionnais se mobilise pour produire et distribuer des visières imprimées en 3D. Deux semaines après sa création, 2.300 visières ont déjà été distribuées. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Les retours des travailleurs en première ligne - le personnel médical mais aussi les gendarmes et policiers, les pompiers, les caissiers, les livreurs, les pompistes, aides à domicile etc - sont unanimes : le matériel de protection manque cruellement sur le terrain.

C’est de ce grave et alarmant constat que naît un collectif citoyen, les “Imprimeurs 3D solidaires du 974”. L'initiative vient en réalité de métropole. Partagée sur les réseaux sociaux, elle est ensuite copiée à La Réunion par des citoyens engagés. Le but : produire et livrer gratuitement des équipements de protection à tous ceux dont la nature de l’activité expose au virus.

Une page Facebook est créée afin d'organiser la production et la distribution de ces visières de protection. Rapidement, les imprimeurs bénévoles - particuliers comme industriels - rejoignent le projet. Ceux que l'on appelle les "makers" sont aujourd'hui plus de 50 à avoir manifesté leur volonté de participer à cette initiative solidaire. Même débutants, ils peuvent s’inscrire ici pour participer au projet.

D'abord avec leurs moyens personnels, puis avec le soutien de certains partenaires, ils ont bénévolement donné de leur temps et de leur énergie pour imprimer en 3D ces équipements de protection. Le groupe Vindémia a par exemple contribué à la production future d'environ 7.000 visières.

- "Les demandes ne s'arrêtent pas"-

Deux semaines après sa création, 2.300 visières ont déjà été distribuées. Et le travail ne fait que commencer, puisque la demande est actuellement estimée à 8.000 visières, selon Stéphane Murday, un des co-créateurs du collectif. "Les demandes ne s'arrêtent pas", relate-t-il.

Et les makers ne sont pas les seuls à pouvoir aider. Convaincu que "l'on peut tous faire quelque chose d'utile face à cette situation navrante", Stéphane Murday - qui met ses compétences de professeur d'université au service de la gestion des stocks et financière - rappelle qu'il existe également des besoins au niveau administratif, de l'organisation et du transport.

Jusqu'où ira le collectif ? "Tant qu'on aura de la force, on fera de notre mieux", répond Stéphane Murday, qui espère cependant que les pouvoirs publics ne tarderont pas à prendre le relai. "Nous sommes conscients de nos limites", nuance-t-il.

Une cagnotte en ligne pour financer cette activité, ainsi que celles d’autres initiatives solidaires, a été créée. A ce jour, 750 euros ont été récoltés. L’argent sera notamment utilisé pour financer les bobines de filaments qui permettent l'impression 3D.

