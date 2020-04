Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 minutes

La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte... auraient-ils fait la culbute en ces temps de pandémie ? On pourrait le croire en regardant les cartes de géographie de ces territoires présentées ce dimanche soir 19 avril lors de la conférence de presse du Premier ministre Edouard Philippe et du ministre de la santé Olivier Véran. Toutes les cartees ont été inversées. Du coup à La Réunion, leort a immigrée vers la fraîcheur de l'est et Saint-André a filé vers les plages de l'ouest. A Mayotte la Petite Terre a fait le grand bond pour passer de l'est à l'ouest de la Grande Terre. En Martinique, Fort de France a plié bagages et a quitté l'ouest pour le nord. En Guadeloupe, Basse Terre et Grande Terre ont décidé d'échanger leurs place sans. doute histoire de voir comment se passent les choses ailleurs. Mais pourquoi un tel retournement ? (photo capture d'écran/ Twitter/Le Letchi)

La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte... auraient-ils fait la culbute en ces temps de pandémie ? On pourrait le croire en regardant les cartes de géographie de ces territoires présentées ce dimanche soir 19 avril lors de la conférence de presse du Premier ministre Edouard Philippe et du ministre de la santé Olivier Véran. Toutes les cartees ont été inversées. Du coup à La Réunion, leort a immigrée vers la fraîcheur de l'est et Saint-André a filé vers les plages de l'ouest. A Mayotte la Petite Terre a fait le grand bond pour passer de l'est à l'ouest de la Grande Terre. En Martinique, Fort de France a plié bagages et a quitté l'ouest pour le nord. En Guadeloupe, Basse Terre et Grande Terre ont décidé d'échanger leurs place sans. doute histoire de voir comment se passent les choses ailleurs. Mais pourquoi un tel retournement ? (photo capture d'écran/ Twitter/Le Letchi)