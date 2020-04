Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

La ville de Saint-Louis organise son marché forain le mercredi 22 avril 2020 de 6h à 13h dans la rue de l'église. De ce fait, la rue de l'église sera fermée de 5h à 14h, portion comprise entre l'Avenue Principale et la rue Joseph Bédier. L'entrée et la sortie du marché se feront par l'Avenue Principale (rond-point de l'église) et le stationnement gratuit en centre ville.

