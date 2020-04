Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 33 minutes

Madagascar lance officiellement ce lundi 21 avril 2020 un "remède traditionnel amélioré à la fois préventif et curatif " le Covid-Organics " suite aux travaux scientifiques des chercheurs de l'Institut Malagasy de Recherche Appliquée" a annoncé le président Andry Rajoelina lors d'une allocution télévisée ce dimanche soir. Ce traitement est composé de la plante Artemisia et d'autres plantes médicinales malgaches. "Cette plante est déjà utilisée dans la lutte contre la malaria et la fièvre" a précisé le président. Les résultats des premiers essais cliniques du Covid-Organics sur des patients seraient "encourageants" d'après le chef d'Etat.

