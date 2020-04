Depuis plusieurs jours, les scientifiques se penchent sur l'impact du covid-19 sur les personnes en situation de surpoids et/ou diabétiques. De nombreux patients admis en réanimation étaient en situation de surpoids ou souffraient d'obésité. Plusieurs études semblent indiquer que le nouveau coronavirus étant une maladie respiratoire, le risque de complication chez les personnes obèses est décuplé. Les personnes diabétiques en situation de surpoids sont donc également concernées. Une analyse de 2.218 cas admis dans 137 services de réanimation en France montre que 23% souffrent de diabète. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

C'est un fait : les personnes en surpoids et/ou diabétiques sont plus à risque que les autres et moins résistantes face au covid-19. Au même titre que les maladies chroniques pour raisons immunitaires ou les personnes souffrant de problèmes respiratoires.

Selon des statistiques diffusées par Santé Publique France, sur une analyse de 2.218 cas admis dans 137 services de réanimation en France entre le 16 mars et le 5 avril, 23% souffrent de diabète, 19% de pathologie cardiaque, 17% d'hypertension artérielle. Des pathologies que l'on retrouve souvent chez les personnes souffrant d'obésité. Plus de la moitié de ces patients ont dû être mis sous respirateur, indique l'AFP.

Ces chiffres confirment des tendances déjà observées dans d'autres pays. Une autre série statistique de Santé Publique France porte cette fois sur la mortalité, avec l'analyse de près de 4.000 décès survenus depuis le 1er mars dûs au covid-19. Les facteurs de comorbidité sont principalement maladies cardiaques (34%) hypertension (28%), diabète (19%) et pathologies respiratoires (19%).

- Près de 80% des patients en réanimation seraient en situation de surpoids -

Attention, l'information reste au conditionnel car aucune étude de fond n'a été menée sur le sujet. Mais en Métropole comme en Espagne, "on observe que près de 80% des patients accueillis en service de réanimation sont en situation de surpoids" nous explique le docteur François Chièze, directeur veille et sécurité sanitaire à l'agence régionale de santé (ARS).

Selon lui, "il existerait bien un lien entre le surpoids et les formes graves de covid". En effet le nouveau coronavirus est une maladie qui entraîne des complications respiratoires. Pour les personnes obèses, l'excès de poids pourrait entraîner un mauvais fonctionnement des poumons, allant de l'essoufflement aux vrais problèmes respiratoires. Des études sont toujours en cours et l'ARS reste prudente à ce sujet.

L’obésité favorise elle-même d’autres "comorbidités" comme l’hypertension et le diabète. Or à La Réunion rappelons que près de 85.000 personnes sont déclarées diabétiques, soit 1 Réunionnais sur 10. Une proportion beaucoup plus importante qu'en Métropole.

- Un tiers des décès liés au covid-19 pourraient être des diabétiques -

Là encore, les données récoltées demandent la plus grande prudence, surtout à l'échelle mondiale. Mais selon des études "qui ne sont pas exhaustives" rappelle bien François Chièze, environ un tiers des morts du covid-19 seraient diabétiques. "On se garde d'être dans l'affirmatif" ajoute cependant le directeur sécurité sanitaire de l'ARS.

"Des études chinoise, italienne ou encore américaine affirment en effet que 25 à 30% des décès de covid sont des diabétiques" ajoute pour sa part Diane Bailleux, directrice de l'Association Diabète Nutrition (ADN974). "Il s'agit de personnes âgées en priorité : elles présentent davantage de diabète car le corps vieillit et fonctionne moins bien."

- Les diabétiques surveillés de près sur l'île -

Quoi qu'il en soit, chiffres élevés ou non, les personnes diabétiques ont une maladie qui demande la plus grande prudence et la plus grande rigueur en terme de confinement, au même titre que les maladies chroniques.

"Les gens se responsabilisent, tous les jours nous les appelons pour les rassurer, leur dire notre soutien, leur conseiller de continuer les exercices pour les personnes en situation de surpoids", nous explique Eric Magamootoo, à la tête de Cosaladi, association d'aide aux personnes diabétques.

"Bien entendu il faut qu'ils restent chez eux avant tout, car c'est une population à risque, il est nécessaire de respecter le confinement de manière absolue" ajoute-t-il, lui-même atteint de diabète.

"Sur le plan psychologique, forcément, le confinement est très dur et quand on entend les chiffres qu'on nous donne ça nous angoisse en tant que diabétiques" note-t-il. "Mais on ne veut pas ajouter de stress, il faut rassurer ces personnes. Et puis à La Réunion on a l'habitude des cyclones, il y a une culture qui fait qu'on a une certaine discipline du confinement."

Plusieurs réseaux d'entraide se sont mis en place sur l'île pour aider les personnes diabétiques. "On passe des coups de fil réguliers et via nos pages facebook on propose des séances d'activité physique quotidiennes : renforcement musculaire, stretching... on a essayé d'être le plus accessible possible" précise Diane Bailleux, d'ADN974. "On donne aussi des conseils liés à l'alimentation."

Côté courses, "avec le réseau des ambassadeurs Muta, des volontaires partent faire les courses pour ces personnes-là tout en respectant les gestes barrières bien sûr au moment de les apporter."

Sur le plan des traitements, aucune pénurie n'est observée, fort heureusement. "Tous les traitements de maladies chroniques ont été renouvelés automatiquement jusqu'au 31 mai, une ordonnance périmée marche quand même en pharmacie" rassure Diane Bailleux.

A savoir qu'une plateforme nationale est également dédiée aux diabétiques pour mieux les informer : CoviDIAB. Un accompagnement numérique personnalisé leur est proposé, et des experts peuvent répondre aux questions en ligne.

mm / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com