Sans préciser les modalité exactes des mesures annoncées par Emmanuel Macron lundi dernier, le Premier ministre Edouard Philippe et le ministre de la Santé Olivier Véran ont précisé plusieurs points lors d'un conférence de presse, ce dimanche 19 avril 2020. Parmi eux, la possible autorisation de visites dans les Ehpad dès ce lundi 20 avril, une production hebdomadaire de 17 millions de masque grand public, ou encore l'étude de réouverture des écoles pourrait par territoire ou par moitié de classe.

"Comme je m'y étais engagé, j'ai décidé de revenir devant vous aujourd'hui pour poursuivre cet exercice de clarté, de transparence, d'explication sur ce que nous vivons", a déclaré le Premier ministre en préambule de son propos, rappelant que la crise actuel soumet le système de soins à une pression "considérable, est d'une ampleur que nous n'avons pas connu dans l'histoire moderne."

- Les détails du plan dans "15 jours" -

S'il n'est pas entré dans le détail des mesures annoncées par le président de la République Emmanuel Macron, lundi dernier, Edouard Philippe a préciser qu'il reviendrait au cours d'une prochaine allocution. "Je sais que beaucoup de ceux qui nous regardent aimeraient que j'entre dans le détail de ce qui va se passer le 11 mai et dans les jours, les semaines et les mois qui suivront. Je ne répondrai pas à toutes ces questions aujourd'hui. Je le ferai bientôt, dans les 15 jours, lorsque je présenterai le plan que le président de la République m'a demandé de préparer."

- 800.000 infractions au confinement -

Le Premier ministre est ensuite revenu sur les contrôles mis en place dans le cadre du confinement. La police, la gendarmerie, les polices municipales ont été amenées à exercer un très grand nombre de contrôles, de l'ordre de 13,5 millions, et plus de 800.000 infractions ont été constatées.

- 10.500 lits de réanimation -

La capacité d'accueil dans les services de réanimation est passée de 5.000 en temps normal à 10.500. "Avec l'apparition du coronavirus, on s'attendait, et on a constaté une explosion du nombre de malades devant être admis en réanimation. Le confinement et son respect a permis d'obtenir une limitation du pic."

- Les Outre-mer "sous contrôle" -

Selon le Premier ministre, la situation sanitaire en Outre-mer "est souvent plus fragile" qu'en Métropole, mais avec les mesures plus fortes pour préserver au maximum les territoires et les départements d'outre-mer a fonctionné, si bien que la situation est "sous-contrôle. "Cette stratégie est pour l'instant payante. Nous étions à 171 lits de réanimation sur l'ensemble des territoires d'outre-mer avant la crise. Nous sommes montés aujourd'hui à 310 lits."

- Français à l'étranger -

Edouard Philippe est revenu sur le rapatriement des Français bloqués à l'étranger en raison de la crise sanitaire, soit 160.000 personnes sur plus de 100 pays. Le ministre des Affaires étrangères a mis en place une très grande opération de retour : "près de 1600 vols ont été affrétés pour permettre à nos concitoyens de revenir", a souligné le chef du gouvernement.

- 17 millions de masques grand public par semaine -

Évoquant la question des masques, le premier ministre a assuré être passé d'une production nationale de 4 millions de masques avant la crise à une production de 8 millions de masques. "Nous avons donc décidé d'augmenter la production nationale, nous sommes passés aujourd'hui de 4 millions à 8 millions, et nous allons continuer d'augmenter la production nationale. De plus, depuis le mois de mars, les importations en provenance de Chine ont pu reprendre, grâce à pont aérien qui a permis d'augmenter le nombre de masques importés dans notre pays." 81 millions ont été importés les 7 derniers jours.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a ajouté que le gouvernement allait dès cette semaine, déstocker 5 millions de masques supplémentaires "à destination d'un certain nombre de professionnels de santé'. Il a par ailleurs indiqué qu'une production de 17 millions de masques étaient prévue par semaine. "Ils sont en tissu, certains lavables plusieurs fois, 20 fois, voire 30 fois. Ça peut être un outil utile", a-t-il ajouté.

- Visites sous conditions dans les Ehpad -

Olivier Véran, qui a indiqué que 45% des Ehpad ont signalé moins d'un cas de coronavirus positif, est revenu sur l'interdiction de se rendre dans ces établissements : "Nous avons élaboré de nouvelles recommandations pour organiser un droit de visite aux familles pour leurs aînés. Ce sera à la demande du résident, sous condition (pas plus de deux visiteurs). Il y aura une interdiction de contact physique". Ce droit de visite encadré s'appliquera également aux personnes à domicile en situation d'handicap.

- Déconfinement mais pas retour à la normale -

Concernant le déconfinement, Edouard Philippe assure qu'il doit être basé sur deux principes essentiels : "préserver la santé des Français" et "la continuité de la vie de la nation", c'est à dire "garantir que l'on puisse continuer à se nourrir, à se déplacer, à former les générations futures". "Nous ne pouvons pas geler ces activités définitivement", a ajouté le premier ministre, "mais le déconfinement ne sera pas un retour à la normale".

Olivier Véran a ensuite fait part de l'ambition du gouvernement de passer à 500.000, le nombre de tests réalisés par semaine à la levée du confinement le 11 mai. Actuellement, 25.000 tests sont réalisés chaque jour.

- Isolement en cas de test positif -

Si vous êtes porteur du virus après le 11 mai, vous aurez le choix entre : un isolement à domicile, "qui fera peser sur vous un isolement assez strict avec l'obligation de ne pas sortir", y compris pour l'ensemble des membres du foyer, et un isolement dans un hôtel. "Ce sont des décisions lourdes à prendre mais compte tenu de ce que nous avons dit auparavant, nous considérons que cette méthode est la seule que nous puissions mettre en oeuvre", précise Edouard Philippe.

- Le port du masque obligatoire envisagé -

Concernant les transports publics, il est probable qu'à partir du 11 mai, "il soit obligatoire de porter un masque grand public", prévient encore le Premier ministre. Dans les entreprises, le premier ministre encourage au télétravail quand cela est possible. Et quand ce n'est pas le cas, "alors il faudra que les règles de l'entreprises respectent les gestes barrière et les consignes de distanciation sociale".

- Toutes les écoles ne rouvriront pas le 11 mai -

Sur les écoles, le chef du gouvernement souligne que "les écoles n'ouvriront pas partout le 11 mai. Le gouvernement étudie la situation localement et affirme se pencher sur différents scénarios. "Nous pouvons évidemment imaginer des hypothèses où ce seraient des moitiés de classes qui rentreraient à partir du 11 mai et qui, une semaine sur deux, pourraient avoir le lien physique et intellectuel avec le professeur pour ensuite alterner avec l'autre moitié de la classe. On peut imaginer l'utilisation des locaux de façon différente en utilisant des espaces plus larges que de simples classes. Nous devons travailler sur toutes ces hypothèses."

