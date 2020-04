Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Le Groupement des artisans forains et métiers de l'événementiel de La Réunion (GAFMER) alerte sur la crise qui guète le secteur de l'événementiel et de la culture. Il demande donc une réunion de travail afin de trouver "des solutions de sauvegarde des entreprises culturelles et événementielles réunionnaises". Une demande qui n'a pas reçu de réponse pour l'heure. Nous publions leur communiqué ci-dessous.

