408 cas de covid-19 à La Réunion

La préfecture et l'ARS ont confirmé 1 nouveau cas de coronavirus à La Réunion ce dimanche 19 avril 2020, soit au total 408 cas depuis l’apparition du premier le 11 mars 2020. 401 cas ont été investigués à cette heure : 284 sont des cas importés, 64 sont des cas secondaires (contacts directs des cas importés) et 53 sont des cas autochtones.

Plus de 3.200 personnes sont identifiées comme cas contact. Dans les tranches d'âge, 7,4% des cas ont moins de 14 ans, 42,1% ont entre 15 et 44 ans, 39% ont entre 45 et 64 ans, 7,7% ont entre 64 et 74 ans et enfin, 3,8% ont plus de 75 ans.

- La situation en France -

Le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, a fait le bilan quotidien de l'épidémie dans le pays, aux côtés du Premier ministre. 227 morts supplémentaires ont été comptabilisés en milieu hospitalier entre samedi et dimanche (contre + 364 en 24 heures samedi), portant au total le bilan à 12.069 personnes mortes dans les hôpitaux depuis le 1er mars. Le bilan concernant les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et les établissements médico-sociaux s’élève aujourd’hui à 7.649 morts.

Le bilan total est aujourd’hui de 19.718 personnes mortes du Covid-19 en France. 30.610 personnes sont hospitalisées pour une infection au coronavirus, soit 29 malades en moins par rapport à samedi. Parmi eux, 5.744 cas graves sont en service de réanimation, soit 89 malades de moins que samedi, une baisse continue depuis désormais 11 jours

- Edouard Philippe donne des premières indications -

Sans préciser les modalité exactes des mesures annoncées par Emmanuel Macron lundi dernier, le Premier ministre Edouard Philippe et le ministre de la Santé Olivier Véran ont précisé plusieurs points lors d'un conférence de presse, ce dimanche 19 avril 2020. Parmi eux, la possible autorisation de visites dans les Ehpad dès ce lundi 20 avril, une production hebdomadaire de 17 millions de masque grand public, ou encore l'étude de réouverture des écoles pourrait par territoire ou par moitié de classe.

• 17 millions de masques grand public par semaine -

Évoquant la question des masques, le premier ministre a assuré être passé d'une production nationale de 4 millions de masques avant la crise à une production de 8 millions de masques. "Nous avons donc décidé d'augmenter la production nationale, nous sommes passés aujourd'hui de 4 millions à 8 millions, et nous allons continuer d'augmenter la production nationale. De plus, depuis le mois de mars, les importations en provenance de Chine ont pu reprendre, grâce à pont aérien qui a permis d'augmenter le nombre de masques importés dans notre pays." 81 millions ont été importés les 7 derniers jours.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a ajouté que le gouvernement allait dès cette semaine, déstocker 5 millions de masques supplémentaires "à destination d'un certain nombre de professionnels de santé'. Il a par ailleurs indiqué qu'une production de 17 millions de masques étaient prévue par semaine. "Ils sont en tissu, certains lavables plusieurs fois, 20 fois, voire 30 fois. Ça peut être un outil utile", a-t-il ajouté.

• Visites sous conditions dans les Ehpad -

Olivier Véran, qui a indiqué que 45% des Ehpad ont signalé moins d'un cas de coronavirus positif, est revenu sur l'interdiction de se rendre dans ces établissements : "Nous avons élaboré de nouvelles recommandations pour organiser un droit de visite aux familles pour leurs aînés. Ce sera à la demande du résident, sous condition (pas plus de deux visiteurs). Il y aura une interdiction de contact physique". Ce droit de visite encadré s'appliquera également aux personnes à domicile en situation d'handicap.

• Déconfinement mais pas retour à la normale -

Concernant le déconfinement, Edouard Philippe assure qu'il doit être basé sur deux principes essentiels : "préserver la santé des Français" et "la continuité de la vie de la nation", c'est à dire "garantir que l'on puisse continuer à se nourrir, à se déplacer, à former les générations futures". "Nous ne pouvons pas geler ces activités définitivement", a ajouté le premier ministre, "mais le déconfinement ne sera pas un retour à la normale".

Olivier Véran a ensuite fait part de l'ambition du gouvernement de passer à 500.000, le nombre de tests réalisés par semaine à la levée du confinement le 11 mai. Actuellement, 25.000 tests sont réalisés chaque jour.

• Isolement en cas de test positif -

Si vous êtes porteur du virus après le 11 mai, vous aurez le choix entre : un isolement à domicile, "qui fera peser sur vous un isolement assez strict avec l'obligation de ne pas sortir", y compris pour l'ensemble des membres du foyer, et un isolement dans un hôtel. "Ce sont des décisions lourdes à prendre mais compte tenu de ce que nous avons dit auparavant, nous considérons que cette méthode est la seule que nous puissions mettre en oeuvre", précise Edouard Philippe.

