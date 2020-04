Après 3 semaines de fermeture, les boulangeries PAUL Barachois et Boulevard Sud vont rouvrir leurs portes ce mardi 21 avril en horaires adaptés. Les deux établissements proposeront également un système d'épicerie en drive. Un occasion pour s'approvisionner en pains, viennoiseries, mais aussi en fruits et légumes. Nous vous transmettons le communiqué ci-dessous.

"Les habitants du chef-lieu pourront retrouver les produits PAUL : pains, viennoiseries, pâtisseries, sandwichs, en vente à emporter, du lundi au dimanche, de 7h à 14h dans leurs deux boulangeries.

Les mesures d’hygiène et de sécurité ont été renforcées afin de limiter la propagation du virus. Le paiement sans contact est privilégié, et comme le prévoit la réglementation, il n’y a pas de service sur place. " Grâce à nos équipes de volontaires, nous rouvrons nos boulangeries partout où nous le pouvons car nous pensons qu’il est de notre responsabilité d’être aux côtés de la population en ces temps de crise ", explique le directeur de PAUL Réunion, Nicolas Pelé.

Dès mardi 21 avril, les clients pourront retrouver leurs produits préférés mais également une nouveauté : l’Épicerie PAUL. " Afin de soutenir les maraichers locaux, et faciliter l’accès aux produits alimentaires de base, nous mettons exceptionnellement en vente des produits et matières premières qui entrent habituellement dans nos recettes : fruits et légumes frais, œufs, farine, lait, crème....

La vente s’effectuera en drive. Nous sommes heureux de pouvoir rendre ce service de commerçant de proximité ", continue le directeur de Paul Réunion. Un comptoir spécifique sera installé à l’extérieur.

Pour le moment, seules les boulangeries de St-Denis sont ouvertes mais d’autres réouvertures sont également envisagées."