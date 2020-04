Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 58 minutes

"Nou vey zot", "Mon anyson #rest zot kaz", "Pren soin d'zot"... ce sont quelques uns des messages écrits en créole - dans une graphie impeccable -, par la gendarmerie de La Réunion sur sa page Facebook. Les pancartes incitant à se protéger soi-même et donc les autres contre la propagation du virus sont présentées par des militaires affectés dans les diifférents services de la gendarmerie. Une manière originale de rappeler à toutes et à tous les mesures du confinement. Tenez bien compte de ces conseils totalement gratuits, cela vous évitera le risque de propager le virus.. et celui de payer une amende de 135 euros (Photo Gendarmerie de La Réunion)

