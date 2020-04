Le confinement peut être vécu différemment selon les conditions de vie de chacun. A La Réunion, d'après les chiffres de l'Insee, 136 300 personnes vivent actuellement dans un logement suroccupé, soit 10,4% des ménages de l'île. Les régions nord-nord-ouest de La Réunion sont les plus touchées, ainsi qu'une partie de l'est. 3 120 personnes vivent dans un ménage d'au moins quatre personnes et dans un appartement d'une ou deux pièces.

608.330 ménages vivent en maison individuelle, tandis que 233 640 vivent en appartement. 7.050 personnes vivent en communauté.

3.120 personnes vivent dans un ménage d'au moins quatre personnes et dans un appartement d'une ou deux pièces, et 86.340 personnes vivent dans une famille monoparentale et en appartement.

11.130 personnes de 75 ans et plus vivent seules, dont 26% en appartement, soit 1,3% de la population réunionnaise contre 3,6% sur le plan national.

Cependant, 56,2% sont en situation de pauvreté contre 11,8 % en Métropole.

La population est composée de 318.260 jeunes de moins de 25 ans, 395.950 personnes entre 25 et 59 ans et 131.510 de plus de 60 ans.

A noter que selon la définition de l'Insee, un logement est considéré comme suroccupé quand il lui manque au moins une pièce par rapport à la norme d' " occupation normale " définie ainsi : une pièce de séjour pour le ménage, une pièce pour chaque personne de référence d'une famille, une pièce pour les personnes hors famille non célibataires ou les célibataires de 19 ans ou plus. Pour les célibataires de moins de 19 ans, on compte une pièce pour deux enfants s'ils sont de même sexe ou ont moins de 7 ans, sinon, une pièce par enfant

