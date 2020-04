Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, contaminé par le coronavirus, est sorti de l'hôpital dimanche 12 avril 2020. Il avait été admis en soins intensifs une semaine plus tôt, après l'aggravation de ses symptômes persistants. Depuis son hospitalisation, c'est son ministre des Affaires étrangères et Premier secrétaire d'Etat Dominic Rabb qui assure l'intérim. Que se passerait-il en France si le président de la République Emmanuel Macron ou le Premier ministre Édouard Philippe n'étaient plus en capacité d'exercer leurs fonctions ? Quid des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ? Les réponses ne sont pas aussi claires qu'on peut le penser.

