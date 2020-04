Ce lundi 20 avril 2020, le collectif d'infirmiers libéraux de Réun'IDEL a récupéré 15.000 masques chirurgicaux offert par le groupe Caillé. Nous publions leur communiqué ci-dessous.

Depuis l’annonce du Président Emmanuel Macron, le jeudi 12 mars 2020 suivie des annonces du gouvernement, des infirmiers libéraux se sont réunis afin de communiquer sur la réalité du terrain face à la propagation du coronavirus-covid-19 sur le territoire. La situation sur le plan national et international inquiète l’ensemble de la population, la vitesse de propagation du virus est évidente. Les solutions qui sont proposées le confinement et la protection par des gestes barrières.

Les infirmiers à domicile, comme tout le personnel soignant doit continuer leur mission, mais dans quel contexte, dans quel environnement et avec quels moyens. En effet, il n’y avait pas de masques prévus ou une dotation précaire et largement insuffisante pour une sécurité optimale.

Le personnel hospitalier doit être équipé en premier lieu, puisqu’ils sont les premiers à être en contact avec des patients potentiellement covid-19.

Mais tous les patients ont besoin d’être rassurés au vue des informations venues de métropole et nos séances de soins à domicile. Ils nous demandent d’être équipés de protections, des masques, des gants, des blouses, des charlottes pour nos interventions.

Face aux annonces faites par le gouvernement et du manque de matériel un élan de solidarité et de générosité s’est créé afin d’anticiper cette crise et protéger les soignants : fabrication de masques, bons plans, dons divers des entreprises et de la population réunionnaise.

Aujourd’hui grâce aux dons nous pouvons élaborer des kits afin d’équiper les premiers cabinets au contact du covid_19.

Ce n’est pas évident, la dotation n’est pas suffisante et nous n’avons pas l’assurance de pouvoir équiper tout le monde lorsque la vague de patient arrivera.

Nous voulons éviter la propagation et protéger la population la plus sensible ainsi que nos ainés déjà isolés socialement avant le confinement. Fort heureusement notre mobilisation sur le terrain, nos alertes nous permettent d’avoir l’attention de généreux donateurs.

Ce lundi 20 avril 2020, nous avons pu récupérer au Port auprès de Magali Caillé et des équipes du Groupe Caillé, 15.000 masques chirurgicaux.

Nous tenons à remercier les dirigeants du Groupe Caillé, qui contribuent à leur manière à notre action en nous offrant ces masques chirurgicaux qui seront mis à dispositions des infirmiers libéraux ainsi qu’à leurs patients les plus à risques.

Nous tenons également à remercier tous les généreux donateurs qui contribuent à la lutte contre la propagation du Covid-19, car nos moyens sont limités en quantité et dans le temps.

Nous devons être au plus près de la population de personnes âgées qui manquent de protection. Par ce geste et ce don c’est un peu de réconfort et de confiance que nous amenons dans les foyers réunionnais.

Encore merci à tous !

Rest Zot kaz, pour nous aider dans notre mission de tous les jours.

Collectif d’infirmiers libéraux