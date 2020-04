Coronavirus : 408 cas à La Réunion et 20.000 morts en France

Aucun nouveau cas de covid-19 n'a été annoncé ce lundi 20 avril à La Réunion. Le bilan reste donc de 408 cas sur l'île depuis le début de l'épidémie. 401 cas ont été investigués : 284 sont importés, 64 sont secondaires et 53 désormais sont autochtones. Deux personnes sont toujours en réanimation. 14 autres personnes sont hospitalisées. Par ailleurs, 238 patients sont considérés comme guéris.

Concernant les tranches d'âge, 7,4% des cas ont moins de 14 ans, 41,9% ont entre 15 et 44 ans, 38,9% ont entre 45 et 64 ans, 7,7% ont entre 65 et 74 ans et enfin, 4,1% ont plus de 75 ans. Plus de 3.200 personnes sont considérées comme cas contact et doivent rester en quatorzaine.

Suite à la confirmation d'un sans-abri placée ensuite en milieu carcéral, des dépistages ont eu lieu dans le centre d'hébergement dans lequel il se trouvait : tous les résultats sont négatifs. Des tests sont en cours dans la prison.

En France, la barre des 20.000 morts a été franchie. Ce lundi 20 avril, lors de son habituel point presse, Jérôme Salomon a annoncé 12.513 décès à l'hôpital et 7.752 décès dans les EHPAD depuiis le début de l'épidémie, portant donc le total à 20.265 morts du covid-19 en France.

- Cilaos : les employés communaux priés de revenir travailler -

Alors que la période de confinement a été prolongée par le gouvernement jusqu'au 11 mai, la commune de Cilaos a pris la décision de faire revenir ses agents à compter de ce lundi 20 avril. Dans un e-mail transmis aux différents services de la mairie par la Direction générale des services, il est stipulé que la collectivité a organisé la reprise normale du travail et que l'ensemble des employés doivent être à leur poste dès cette semaine.

La mairie assume cette reprise pour permettre aux agents en télétravail d'éviter les problèmes de connexion internet, également pour préparer la réouverture potentielle des écoles mi-mai. Des masques et du gel hydroalcoolique doivent être disponibles pour l'ensemble des agents.

- Plus de 10.000 demandes d'activité partielle sur l'île -

L'activité partielle est l'une des mesures mise en place par le gouvernement pour aider les entreprises et leurs salariés à faire face aux difficultés économiques créées par le covid-19. En date du 15 avril 2020, 10.016 demandes d'autorisation ont été enregistrées, dont 9.205 validées et 811 en cours de traitement. 48% des salariés du secteur privé sont concernés, soit 68.682 personnes.

Un décret publié le 25 mars 2020 au Journal officiel augmente le montant financier de l’allocation, simplifie la procédure de recours à l’activité partielle, et réduit les délais de traitement des demandes. Ce dispositif exceptionnel s’applique avec effet rétroactif, à compter du 1er mars 2020.



L’allocation d’activité partielle versée par l’État à l’entreprise est désormais proportionnelle aux revenus des salariés placés en activité partielle. Elle couvre 70% de la rémunération brute du salarié. Cette allocation est au moins égale au SMIC et est plafonnée à 70 % de 4,5 SMIC. Avec ce nouveau dispositif, le reste à charge pour l’employeur est nul pour tous les salariés dont la rémunération est inférieure à 4,5 SMIC.

- Lancement officiel d'un traitement à base de plantes à Madagascar -

Madagascar lance officiellement ce lundi 21 avril 2020 un "remède traditionnel amélioré à la fois préventif et curatif, "le Covid-Organics", suite aux travaux scientifiques des chercheurs de l'Institut Malagasy de Recherche Appliquée" a annoncé le président Andry Rajoelina lors d'une allocution télévisée. Ce traitement est composé de la plante Artemisia et d'autres plantes médicinales malgaches. Les résultats des premiers essais cliniques du Covid-Organics sur des patients seraient "encourageants".

Andry Rajoelina a par ailleurs annoncé le déconfinement partiel du pays à partir de ce lundi. Les transports en commun vont reprendre leur service à Antananarivo, Fianarantsoa et Toamasina. Certaines écoles rouvriront leurs classes mercredi.



Le couvre-feu reste cependant maintenu entre 21 heures à 4 heures du matin. Le port du masque est obligatoire en public, et les regroupements de plus de 50 personnes restent interdits. Une distribution de masques sera faite à la population des villes d’Antananarivo, Toamasina et Fianarantsoa, du 20 au 26 avril. Madagascar décompte aujourd'hui 120 cas confirmés, et ne déplore aucun mort.

