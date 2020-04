410 cas de covid-19 à La Réunion, le déconfinement pose question

Ce mardi, 2 nouveaux cas de covid-19 ont été confirmés à La Réunion, portant le bilan à 410 au total, depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020. 405 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS et Santé publique France : 286 cas sont importés, 64 sont secondaires et 55 sont considérés comme autochtones. Les cas importés représentent donc 72 % des cas. Par ailleurs, 13 personnes sont hospitalisées et 2 patients sont toujours en réanimation.

32 cas parmi les 410 ont moins de 14 ans. La proportion la plus lourde est celle des 15-44 ans qui représentent 41,6% des cas. Les 75 ans et plus ne représentent que 4% des cas. A ce jour, plus de 3.200 personnes ont été identifiées dans le cadre du contact-tracing organisé par l’ARS.

- La bonne nouvelle du jour : les deux patients les plus âgés sont guéris -

Ce mardi après-midi 21 avril 2020, les deux patients les plus âgés hospitalisés à cause du covid-19 ont quitté l'hôpital et sont rentrés chez eux. Le couple, âgé de 86 et 83 ans, a passé plus d'un mois au CHU nord. Un grand soulagement pour la famille, mais aussi pour toute l'équipe soignante.

Le virus n'aura d'ailleurs épargné personne dans cette famille, partie passer des vacances en métropole ensemble. Le 12 mars, grands-parents, fille, gendre et petits-enfants rentrer à La Réunion. Quelques jours plus tard à peine, les deux grands-parents sont testés positifs. Le lendemain, c'est à leur gendre, un chef d'entreprise du sud de l'île, de ressentir les premiers symptômes, avec des difficultés à respirer. Sa femme - la fille du couple hospitalisé -, ressent elle aussi des symptômes. Tous deux sont transportés au CHU du Nord et se font dépister. Puis leur adolescente, qui était avec eux en vacances, et elle aussi testée. Résultat : tous les trois sont positifs.

- L'ARS de Mayotte favorable au report du déconfinement -

Alors que la date du 11 mai 2020 a été choisie pour entamer le déconfinement progressif de la population française, à Mayotte, les autorités sont réticentes à entamer l'assouplissement du confinement aussi tôt. Le nombre de cas continue à augmenter à Mayotte, avec 311 cas confirmés et quatre morts à déplorer.

Dans ce contexte, la directrice de l'ARS Mayotte, Dominique Voynet, considère "qu'il n'y a pas d'urgence à faire revenir à Mayotte, les centaines de professeurs qui sont en confinement avec leurs familles en métropole", expliquent nos confères de France Mayotte Matin.

- Un plan d'action "couture" à la CMA : 30.000 masques fabriqués chaque semaine par les artisans péi -

Tout comme beaucoup d'entreprises, les artisans de l'île sont durement touchés par la crise sanitaire et économique en cours. Leurs pertes sont estimées à environ 100 millions d'euros au bout d'un mois de confinement, selon les estimations de la Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA).

Bien que des aides aient été débloquées par l'Etat pour soutenir les entreprises en difficulté, la CMA lance un plan d'action "Filière couture" pour permettre aux artisans actuellement fermés de relancer une activité afin de protéger à la fois les travailleurs et le grand public par la fabrication et la vente de masques agréés. 30.000 masques pourraient alors être fabriqués chaque semaine.

- Près de 6% des Français infectés par le covid au 11 mai -

Des chercheurs de l'Institut Pasteur et du CNRS, en collaboration avec Santé Publique France, ont réalisé une analyse détaillée des hospitalisations et des décès dus au Covid-19 en France et construit des modélisations à partir de ces données. "Les premiers résultats, publiés dans un communiqué diffusé ce mardi 21 avril 2020, suggèrent que près de 6% de la population française aura été contaminée par le covid-19 à l'issue de la première vague épidémique.

Si la tendance se poursuit, le nombre journalier d’admissions en réanimation en France devrait se situer entre 10 et 45 au 11 mai 2020, date annoncée de la levée du confinement. A cette date, près de 6% des Français devraient avoir été infectés par le SARS-CoV-2, avec une proportion plus importante en Ile-de-France (12,3%) et dans le Grand Est (11,8%).

Ce niveau d’immunité est donc très inférieur au niveau nécessaire pour éviter une seconde vague si toutes les mesures de contrôle devaient être levées. En effet, l’immunité collective nécessaire est actuellement estimée à 70%. Par conséquent, des efforts importants devront être maintenus au-delà du 11 mai pour éviter une reprise de l’épidémie."

Retrouvez nos lives précédents ici :

• notre live du 21 avril : Covid-129 : 2 nouveaux cas confirmés à La Réunion, 410 au total

• notre live du 20 avril : Coronavirus : pas de nouveau cas, le bilan reste de 408 personnes contaminées à La Réunion

• notre live du 19 avril : Edouard Philippe : "le respect des gestes barrières, les dépistages et l'isolement indispensables au déconfinement"

• notre live du 18 avril : Covid-19 : 5 nouveaux patients à La Réunion, 407 au total dont 2 en réanimation

• notre live du 17 avril : Covid-19 : 8 nouveaux cas confirmés à La Réunion soit 402 au total